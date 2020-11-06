Организаторы Экодиктанта приглашают проверить знания по экологии на портале проекта

Организаторы Всероссийского экологического диктанта приглашают подготовиться к проведению диктанта и проверить свои знания на специальном портале проекта Экодиктант.ру. На нем размещена целая серия видеоуроков, в которых рассказывается об охране природы России. Эти видеоуроки подготовлены различными экологическим организациями, в числе которых Минприроды, Всемирный фонд дикой природы, эколого-просветительский центр «Заповедники» и другие, рассказала Наталья Соколова, сопредседатель Федерального оргкомитета Экодиктанта, председатель правления АНО «Равноправие» и эколог Наталья Соколова. Ожидается, что в Экодиктанте, который состоится 15 и 16 ноября на онлайн и оффлайн площадках, включая портал Экодиктант.рус, примут участие свыше 2 млн человек.

Наталья Соколова отметила: портал будет работать и после проведения Экодиктанта, его коллекция видеоматериалов по экологии будет постоянно пополняться. Эколог подчеркнула: каждый россиянин сможет зайти на портал, узнать много интересного и полезного об экологии и приблизить к более экологичному свой образ жизни.