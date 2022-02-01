Организаторы конкурса «Арт-битва снеговиков на страницах комиксов» выберут победителей в трех номинациях

Организаторами конкурса «Арт-битва снеговиков на страницах комиксов» в этом году выступят Департамент образования и науки г. Москва и Московский дворец пионеров. Прием индивидуальных и командных конкурсных работ от учащихся школ в возрасте 10-18 лет и их родителей продлится до 20 февраля на сайте конкурса. Принимаются работы по трём номинациям: «Лучший комикс», «Лучший стрип» и «Лучшая манга».

По словам куратора конкурса, руководителя школы комикса МДП Алексея Иорша, современное информационное пространство – это не только сухие факты, здесь не менее важны эмоции. А комиксы – один из важнейших их носителей.

Участники конкурса могут получить консультации профессионалов комикс-индустрии в дистанционном режиме. В жюри конкурса вошли профессиональные художники, комиксисты и сценаристы.

Победители получат ценные призы, а их работы будут опубликованы на сайте конкурса после 6 марта, когда оргкомитет подведет окончательные итоги.