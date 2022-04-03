Организаторы объявили о приеме заявок на участие в конкурсе изобретений IN’HUB

1 апреля дан старт международному конкурсу изобретательских проектов IN’HUB-2022, который проводится ради поддержки инноваций, новых технологий и привлечения инвестиций для реализации перспективных научно-технических проектов. Все конкурсанты получат возможность очно или дистанционно представить свое изобретение международному экспертному совету, а победителям гарантирована патентная, экспертная и финансовая поддержка для воплощения своих проектов в жизнь. Инициатором IN’HUB выступила компания «Норникель» при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и правительства Новосибирской области.

Стартовавший в начале апреля конкурс IN’HUB будет проходить в 4 этапа. После приема заявок и регистрации участников, их проекты будут рассмотрены экспертным советом. Далее детища изобретателей будут выставлены на международной 3D-выставке, где с ними познакомятся потенциальные заказчики, в числе которых, обязательно будет и «Норильский никель». ГМК ожидает от конкурсантов большое количество полезных предложений. «Наша компания в последние годы кардинальным образом изменила свой облик благодаря научно-технической и инновационной деятельности, которые охватывают все направления — от геологоразведки до сбыта готовой продукции. Надеемся, что на конкурсе изобретений мы увидим решения, которые помогут сделать нашу компанию более «зеленой», более безопасной», — отметил вице-президент по инновациям «Норникеля» Виталий Бусько. И добавил, что ГМК заинтересована в максимальном количестве инновационных предложений и новых технологий. «Все решения, которые нас заинтересуют, получат возможность для реализации», — пообещал вице-президент «Норникеля».

Руководство горно-металлургического гиганта уверено, что конкурс изобретательских проектов будет полезен и для отечественной экономики в целом, даст толчок развитию инноваций в России. С этим согласны и в министерстве промышленности и торговли РФ. «Реализация совместного с „Норникелем“ проекта IN’HUB направлена на взаимодействие государства, изобретателей и бизнеса для совместного развития технологий будущего и их внедрения в промышленное производство. Проект окажет благоприятное влияние на рост разработок и технологий, которые, получив поддержку со стороны крупных промышленных предприятий, в ближайшей перспективе перейдут к массовой коммерциализации», — прокомментировал директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторг РФ Алексей Матушанский.

В своевременности конкурса уверены и другие партнеры IN’HUB, ведь круг изобретательских интересов конкурсантов невероятно разнообразен — от машинного оборудования и компьютерных технологий до охраны труда и защиты окружающей среды. «Этот конкурс крайне актуален. Он показывает, что теперь корпорации повернулись лицом к начинающим предпринимателям, готовы к развитию своих технологий и производств. Это очень хорошо. Потому что никакие серьезные технологии не могут быть реализованы без участия крупных индустриальных заказчиков, которые и диктуют законы рынка высоких технологий», — заявил исполнительный директор Фонда «Технопарк Академгородка» Алексей Логвинский.

Победители конкурса будут объявлены в рамках финального этапа форума инноваций IN’HUB, который пройдет 6–8 октября в научной столице Сибири. Партнеры конкурса, в числе которых Международная федерация ассоциации изобретателей (International Federation of Inventors’ Association), Центр международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в РФ, считают большой удачей тот факт, что главной площадкой для мероприятий IN’HUB стал именно Новосибирск, а не избалованные подобными проектами Москвы и Санкт-Петербург. «Когда мирового уровня корпорация «Норникель» выбирает для организации форума Новосибирск — это замечательно. Новосибирск является инновационным, технологическим центром Сибири. Я думаю, что конкурс позволит притянуть сюда участников из регионов Сибирского Федерального округа, с Урала, с европейской части России. Мы это поддерживаем», — рассказал Алексей Логвинский.