Организаторы проекта «Профессиональные стажировки» рассказали о количестве участников проекта в завершившемся учебном году

Общество
26 июля 2022

В течение учебного года 2021/2022 в организованных Городским методическим центром Департамента образования и науки Москвы «Профессиональных стажировках» приняли участие 50 тысяч человек. Речь идет об учащихся школ и колледжей, педагогах и родителях.

Впервые «Профессиональные стажировки» состоялись в 2016 году, а к настоящему времени партнеров проекта насчитывается свыше сотни – это предприятия в сфере транспорта, электронной промышленности, машиностроения и т.д.

Например, к «Профессиональным стажировкам» присоединились такие предприятия, как Московский метрополитен, Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина, киностудия «Союзмультфильм», Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева, Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева и другие.

В рамках этого проекта было проведено 900 мероприятий, включавших лекции, мастер-классы, экскурсии, тренинги и квесты в различных отраслях.

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