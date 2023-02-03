Организаторы рассказали о конкурсе по ИТ и радиоэлектронике

Стартовала регистрация участников конкурсов «Радио-Поиск» (радиоэлектроника) и «Поиск-НИТ» (информационные технологии), к участию в которых приглашаются московские школьники и студенты колледжей. Поскольку защита проектов будет публичной, участникам предоставляется возможность проявить свои ораторские способности.

Ученики младших 1–5 классов «Юные электронщики» будут номинированы в категории «Радиопоиск», учащиеся 6-х классов и старше участвуют в состязаниях во всех остальных семи категориях, сообщают Аргументы недели.

Критериями приема работ «Поиском-НИТ» являются оригинальность решения и воплощения в различных областях науки и культуры.

Зарегистрироваться в качестве участника «Радио-Поиска» можно на странице конкурса до 26 марта 2023 года, «Поиска-НИТ» – на странице турнира до 19 марта 2023 года. Организаторы конкурсов заявляют в качестве их главной цели помощь в развитии интеллектуальных и творческих способностей ребят.