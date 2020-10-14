Организаторы VI Азиатских пляжных игр Sanya 2020 приглашают на аккредитацию

1 октября была введена в действие система аккредитации участников VI Азиатских пляжных игр Sanya 2020 (далее — «Sanya 2020»). Данная система предусматривает предоставление удобных и эффективных услуг по аккредитации китайских и зарубежных участников игр Sanya 2020.

Система аккредитации предназначена для сбора, систематизации, проверки и подтверждения информации, поступающей от кандидатов, в целях предоставления им идентификационных и аккредитационных карточек для участия в Играх. С 1 октября система аккредитации на игры Sanya 2020 доступна клиентам из Олимпийского совета Азии (OCA), Национальных олимпийских комитетов (НОК), агентств по распространению рекламы, Оргкомитета игр и партнерам по сотрудничеству, за исключением обычных зрителей, через веб-сайт системы аккредитации https://acr.sanya2020.cn/ или через официальный веб-сайт игр Sanya 2020 по адресу http://www.sanya2020.cn/. Все заявки на аккредитацию должны быть поданы не позднее 24:00 31 декабря 2020 года.

В целях разъяснения процесса аккредитации для всех кандидатов Главный аккредитационный центр игр Sanya 2020 составил письменные руководства по аккредитации для всех типов персонала. Они могут входить в систему для получения подробной информации.

По словам одного из старших должностных лиц Главного аккредитационного центра, эта система поможет кандидатам, соответствующим установленным критериям, получить идентификационные и аккредитационные карточки участников Азиатских пляжных игр, а также доступ к конкретным функциональным зонам для выполнения своих обязанностей.