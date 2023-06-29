Организаторы Всероссийского молодёжного форума «ШУМ» подводят итоги

В Калининграде завершился Всероссийский молодёжный форум «ШУМ», входящий в линейку платформы Росмолодёжь.События. Форум объединил 550 молодых специалистов медиаиндустрии из 83 регионов России, а также из Республики Беларусь. В рамках работы на форуме участники не только встречались с экспертами на лекциях и мастер-классах, но и решали реальные бизнес-кейсы и медиазадачи от государственных организаций.

На форуме было представлено 52 кейса от 44 заказчиков, среди которых в этом году: Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), президентская платформа «Россия – страна возможностей», VK, ООО «РЭНЕРА», БФУ им. И. Канта, ОАО «РЖД», «Инносети» и Минцифры Калининградской области, Проектный офис Международного трека «We Are Together» Международной премии #МЫВМЕСТЕ, Банк России, Агропромышленный холдинг «Залесье», МАУ «Молодёжный центр» города Калининграда, центр «Мой Бизнес» Калининградской области, АНО «Корпоративная Академия Росатома» и другие.

Почетными гостями церемонии закрытия форума «ШУМ» стали советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь) Олег Макаров, первый заместитель председателя Правления «Движения Первых», генеральный директор АНО «Большая перемена» Наталия Мандрова и министр молодёжной политики Калининградской области Анна Мусевич.

«Форумы Росмолодёжи – это сочетание новых знаний, которые участники получают на практике. Это опыт, который наверняка найдет отражение в их дальнейшей карьере. Участие в форуме «ШУМ», конкурс на который составил более 10 человек на место – это успех для каждого. Это запись в портфолио личных достижений, которой можно гордиться. Кто-то из участников уже реализовал себя в корпоративных инициативах, кто-то в грантовых, а кто-то в сфере медиа. Самое главное – ребятам удалось стать соавторами идей, большинство из которых благодаря заказчикам форума будут реализованы», – отметил Олег Макаров.

Последний день на «ШУМе» совпал с Днём молодёжи. Наталия Мандрова поздравила с праздником участников форума:

«В нашей стране всё делается для того, чтобы вы чувствовали: любая дорога, которую вы выберете, будет вам по плечу, и единственное, что нужно от вас — это желание по ней пойти. Россия — страна прекрасных людей, и какие бы испытания ни выпадали, в каждом поколении были величайшие учёные, инженеры и общественные деятели. Единственное, что нам препятствовало, — когда мы оказывались не вместе. Сегодня это актуально как никогда, и очень важно знать, что мы ответственны, в первую очередь, за нашу Родину».

Форум во второй раз прошел в Калининграде, так как этот регион уже зарекомендовал себя как область с активно развивающейся медиаиндустрией.

«В этом году форум преобразовался, расширил свои границы и, уверена, получился на все сто процентов. На протяжении всей недели вы работали над крутыми кейсами от наших партнёров, творили, вдохновляли, удивляли нас результатами. Форум объединил всех — участников, организаторов, волонтёров, кураторов и экспертов. Мы стали одной большой командой с целью создания сообщества и развития медиасферы в России, — обратилась к участникам Анна Мусевич, — Надеюсь, вам полюбился не только форум, но и наш регион, и вы увезёте в своём сердце частичку Калининградской области. Поздравляю вас с окончанием форума и началом нового пути. Желаю профессионального и творческого развития».

По результатам защиты проектов, разработанных участниками форума, из 52 кейсов 37 были одобрены заказчиками для дальнейшей реализации. Кейс от компании ООО «РЭНЕРА» был посвящен формированию привлекательного образа восточной части Калининградской области, где будет располагаться первая в России уникальная гигафабрика. Участники справились с этим кейсом и получили от заказчика предложение по реализации проекта и дальнейшее финансовое сопровождение команды. Одна из команд кампуса ШУМ.Маркетинг занималась разработкой медиацентра для БФУ им. И. Канта – заказчик выразил готовность реализовать этот кейс и предложил участникам форума проектную занятость. Команда кампуса ШУМ.Текст разрабатывала навигатор RZD (Навигатор корпоративных возможностей рабочей молодёжи РЖД) – компания приняла решение о дальнейшей реализации проекта и предоставила одно место для трудоустройства.

Также в этом году на форуме был организован поток ШУМ.Первые, участниками которого стали представители Российского движения детей и молодёжи «Движение первых». Участники в возрасте от 14 до 17 лет наравне со взрослыми специалистами решали медиазадачи для Движения: разрабатывали уникальную символику, создавали прототип сайта, писали статьи о продвижении организации в медиа.

Кроме командных проектов, участники достигли и личных успехов: Всеволод Алымов из потока ШУМ.Первые получил предложение о стажировке от VK, и ещё более 20 активных ребят получили персональные предложения о работе, стажировке, обучении от партнеров форума.

Благодаря рейтинговой системе от проекта «Другое Дело» были определены 10 лучших участников форума. Самым результативным выпускником «ШУМа» 2023 стал Сергей Спирин, представляющий кампус ШУМ.Личный бренд. Отдельно были выделены 10 самых успешных выпускников по версии генерального партнёра форума VK, которые получили 100 000 рублей на обучение на образовательной платформе SkillBox.

В рамках грантового конкурса от Росмолодёжь.Гранты 14 проектных инициатив получили финансовую поддержку. Общий фонд составил около 7 миллионов рублей. Самый крупный грант выиграла участница из Калининградской области Елизавета Сазыкина – она получила 974 850 рублей на реализацию своего проекта.

Организаторами форума в 2023 году выступили Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), Министерство молодёжной политики Калининградской области и Государственное автономное учреждение Калининградской области «Центр молодёжи». Генеральные партнёры форума – VK, ООО «РЭНЕРА».