Организованный ВЭО России Экономический диктант пройдет при поддержке Фонда Юрия Лужкова

11 октября во всех регионах России при поддержке Фонда Юрия Лужкова пройдет общероссийская образовательная акция – Всероссийский экономический диктант – на тему «Сильная экономика – процветающая Россия!». Экономический диктант организован Вольным экономическим обществом России (ВЭО России) при участии Международного Союза экономистов (МСЭ).

В список партнеров инициативы также вошли Российское историческое общество, МАИ, Финансовый университет при Правительстве РФ и другие ведущие вузы России, администрации субъектов РФ, институты Российской академии наук.

Всероссийский экономический диктант проводится шестой год подряд, и число его участников неуклонно растет – в 2021 году в акции приняли участие более 211 тысяч человек из 85 регионов России и стран ближнего зарубежья. Главной целью экономического диктанта организаторы ставят пробудить интерес к экономической науке и актуальной экономической повестке, показать, что экономические знания необходимы каждому для принятия ежедневных решений. Вопросы этого года будут посвящены экономической истории страны и важным историко-экономическим датам, современным экономическим процессам и практическим вопросам каждодневной экономической жизни россиян.

Сотрудничество Фонда Юрия Лужкова с ВЭО России продолжает многолетнюю совместную работу Юрия Михайловича с ведущими экономистами страны, связанную с острой необходимостью выработки новых норм и правил экономической деятельности в постсоветской России. Вклад Юрия Лужкова в экономическое становление и развитие Москвы и России сложно переоценить. Его профессионализм и решимость позволяли годами реализовывать важнейшие для экономики столицы реформы и инициативы.

В память о его заслугах 10 декабря 2021 года, во вторую годовщину со дня смерти Юрия Михайловича Лужкова, в Доме экономиста, штаб-квартире Вольного экономического общества России, была открыта мемориальная доска Юрию Лужкову, выполненная скульптором Филиппом Трушиным; здесь же прошла презентация его научных работ по социально-экономической теме, изданных ВЭО России и издательством «Вече».

Фонд Юрия Лужкова осуществляет деятельность по увековечению памяти Юрия Михайловича. Он был создан соратниками и близкими Юрия Михайловича для продолжения добрых начинаний этого выдающегося человека, а также сохранения богатейшего наследия, которое Юрий Михайлович оставил как мэр Москвы, политик, общественный деятель, мыслитель и благотворитель.

С прошлого года – года 85-летия со дня рождения Юрия Михайловича, Фонд запустил ряд общественно-значимых программ, которые продолжают многолетний созидательный труд Лужкова во благо москвичей и россиян. В музее-заповеднике «Коломенское» прошел памятный субботник, продолживший работу Юрия Лужкова по возрождению садов этой древней усадьбы, был установлен мемориальный камень. В день рождения Юрия Лужкова 21 сентября был открыт памятник на Новодевичьем кладбище, проведен памятный вечер в Колонном зале Дома Союзов. В развитие традиции поддержки активной талантливой молодежи были запущены несколько студенческих программ. В рамках долгосрочного сотрудничества с Международным фестивалем детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!» учреждена ежегодная именная премия имени Ю. М. Лужкова «Молодой инноватор». Выдающиеся студенты РГУНГ им. Губкина, альма-матер Юрия Лужкова, с прошлого года получают именную стипендию Юрия Лужкова. Научное наследие мэра также легло в основу магистерских диссертаций в одном из ведущих вузов Москвы.

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