Организовать экологическое путешествие по России поможет «Зеленый путеводитель

Национальная архитектурная премия АРХИWOOD и компания РОССА РАКЕННЕ СПБ (HONKA) начинают новый совместный проект  «Зелёный путеводитель» по самым экологичным и комфортным местам отдыха в России. На его страницах, а также в digital-версии будут представлены наиболее интересные маршруты и региональные достопримечательности, рейтинги и описания аккредитованных отелей. Подобные гиды уже существуют во многих странах мира, но в нашей стране это первый такой опыт.

Главные отличия нового путеводителя – его «зелёная» концепция, лучшие предложения по регионам России для современного путешественника и туриста, удобная навигация по поиску премиальных туристических объектов, актуальная и структурированная информация.

Экспертом при создании «Зелёного путеводителя» выступила компания РОССА РАКЕННЕ СПБ (HONKA), которая отвечала за выбор для путеводителя природных и инфраструктурных объектов. Компания имеет скандинавские корни, а Скандинавия, как известно, славится вниманием к здоровью нации и прогрессивным отношением к экологии и разумному потреблению. Почти 30 лет компания работает в России и стоит у истоков ответственного экостроительства.

Александр Львовский, директор московского представительства компании «РОССА РАКЕННЕ СПб» (HONKA): «Компания HONKA влюблена в природу. Уже более полувека мы занимаемся деревом – уникальным строительным материалом, благодаря которому вы приобщаетесь к новому, здоровому образу жизни. Многие из наших клиентов – настоящие адепты дикой природы, чистого воздуха и экологичного отдыха. Мы верим, что все, кто воспользуется советами «Зелёного путеводителя», увидят Россию в свежих красках, откроют для себя неожиданные маршруты, по-другому посмотрят на знаковые места».

Анастасия Фетисова, руководитель проекта «Зелёный путеводитель АРХИWOOD», отмечает: «Мы хотим, чтобы путешественники увидели самые живописные уголки России, прочувствовали философию экостиля жизни, который выбирают всё больше людей во всём мире. Красивая природа, комфорт загородных отелей, настоящие фермерские продукты помогают современному человеку замедлить ритм и ощутить вкус настоящей жизни. Развитие экотуризма – сейчас одно из приоритетных направлений, поэтому мы стараемся поддержать предпринимателей, работающих в этой области».

В России люди активно знакомятся с экотуризмом, в основе которого – бережное отношение к природе и окружающей среде. Все объекты путеводителя отбираются экспертами и проверяются на соответствие экологическим принципам. Важнейшие из них:

Уважительная интеграция в естественный ландшафт.

Восстановление природного баланса, забота о будущем.

Экологичность архитектуры – соразмерность строений человеку, обеспечение целостного зрительного и акустического восприятия окружающего пространства.

Ответственное природо- и энергопользование и инженерное сопровождение.

ПОЧЕМУ РОССИЯ?

Нетронутые человеком уголки природы, необыкновенной красоты виды, от которых захватывает дух, тишина и гармония, драгоценные минуты наедине с собой… В «Зелёном путеводителе» будут представлены десятки экологических маршрутов по России. Все они отличаются продуманной концепцией и логистикой, безопасностью и комфортными условиями проживания.

Сейчас на мировом туристическом рынке доля экотуризма составляет уже около 20%. Это направление туротрасли становится одним из лидирующих и в нашей стране. Россия обладает уникальным природным наследием, на ее территории представлены почти все климатические зоны планеты – от арктической до субтропической. Ландшафты настолько разнообразны и удивительны, что 11 объектов включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, ещё примерно столько же могут быть добавлены в ближайшее время. Россия находится на 4-м месте, вслед за Китаем, Америкой и Австралией.

КУДА ОТПРАВИТЬСЯ?

Самое глубокое озеро на планете и самое большое пресноводное озеро на континенте – Байкал. Полноводные горные реки, загадочные пещеры и скалы, овеянные легендами, кедровые леса на Алтае. Край бесчисленных озёр – Карелия. Киты, океан, фьорды, нетронутая природа и абсолютная экзотика на Чукотке. Горные массивы с пещерами, подземными реками и озёрами, живописное морское побережье, реликтовые леса и парки Крыма. Величественные горы Кавказа. Суровая красота и погоня за северным сиянием в Заполярье. Огромные сверкающие ледники, белые медведи и северные олени, подводные вулканы и климатические загадки Арктики.

ГДЕ ЖИТЬ?

Вопреки всеобщему убеждению, экологическое путешествие может быть не только красивым и необычным, но и вполне комфортным. Для проживания туристам предлагаются экоотели, которые прошли аккредитацию РОССА РАКЕННЕ СПБ и АРХИWOOD. К услугам путешественников отели и гостевые дома уровня премиум, отвечающие требованиям скандинавской компании: гармоничное сочетание с природным окружением, натуральные материалы, неяркие краски, максимум удобства.

ГДЕ ПОЕСТЬ?

Экотуризм – дорога к здоровью человека. А значит, и питание должно быть соответствующее. В меню наших туристов – только натуральные, фермерские продукты и блюда национальной кухни. Также никто не отменял уху, сваренную на костре в походных условиях, или приготовленное на вертеле мясо в горах Кавказа. Во время экопутешествия туристы, например, узнают о производстве адыгейского сыра и местных южных вин, попробуют настоящие сибирские пельмени, осетинские пироги, кулебяку и хинкали, отведают наисвежайших камчатских крабов, а также русские настойки и медовуху, побывают на пасеках. В маршруты будут включены рестораны с уникальной для того или иного региона кухней.

Россия – одно из самых многонациональных государств мира. На территории страны проживают около 200 народов, каждый из них гордится своими традициями и культурой, заслуживает близкого знакомства и дружбы. Все эти народы объединяет одно – гостеприимство и радушие.

В дальнейших планах создателей путеводителя – выпуск специальных экокарт путешественника с дисконтами и бонусами, разработка мобильного приложения, а также запуск интернет-портала.

Выпуск «Зелёного путеводителя» ожидается летом 2023.

Подробнее об издателях «Зелёного путеводителя»:

Компания РОССА РАКЕНН СПБ (HONKA) www.honka.ru

Премия АРХИWOOD https://premiya.arhiwood.com/