Органы местного самоуправления Алтайского края начинают работать с офисной системой «Р7-Офис»

В Алтайском крае органы власти активно переходят на российское программное обеспечение. По большинству категорий ПО показатель 100% уже достигнут, сообщают в Министерстве цифрового развития и связи региона.

В частности, категория «операционные системы» — одна из самых сложных в импортозамещении. Однако здесь есть перспективы достижения установленных показателей в ближайшие три года — с 25% в 2021 году до 80% в 2024 году. Это возможно сделать за счет централизации закупок автоматизированных рабочих мест с предустановленной операционной системой и офисным продуктом из реестра отечественного ПО.

«С 2019 года приобретено более 1,1 тысячи автоматизированных рабочих мест с предустановленной операционной системой Astra Linux и офисным продуктом «Р7-Офис». В конце 2021 года в централизованные закупки вовлечены и органы местного самоуправления региона. Например, в начале 2022 года им будет передано 187 автоматизированных рабочих мест с отечественным ПО для работы с государственными информационными системами», — сообщили в ведомстве.

Для успешного перехода на использование отечественного ПО Минцифры региона создало центр компетенций. Министерство также заключило соглашение с ведущими ИТ-компаниями (ООО «Акронис-Инфозащита», АО «Лаборатория Касперского», АО «Р7-Офис»). В центре компетенций анализируют и тестируют российское ПО, разрабатывают решения для использования отечественных программ в органах исполнительной власти и местного самоуправления, обучают IT-специалистов. Например, в 2021 году 100 человек обучили основам работы с российским ПО и 250 пользователей — основам системного администрирования ОС.