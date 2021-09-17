Основатель «Академии Научной Красоты» пожаловался на жесткость госконтроля в сфере производства бьюти-продуктов

В сфере производства продукции индустрии красоты государственный контроль в России подчас бывает слишком жестким. Об этом заявил Андрей Сорокин, являющийся главой корпорации «Академия Научной Красоты», в портфеле которой находится множество передовых технологий данной отрасли.

Он добавил, что следует воспользоваться опытом западных стран, где бьюти-бизнес в большей степени регулируют профсоюзы. А пока в России избыточная строгость законов компенсируется их неисполнением. К сожалению, в нашей стране, признает предприниматель, это во многом экономически оправдано, учитывая склонность наших органов «договариваться». В конечном счете пострадавшей стороной оказывается конечный потребитель, клиент салона красоты.

Сорокин подчеркнул, что в данный момент в России сложилась весьма непростая экономическая ситуация. Бизнес находится под бешеным внешним давлением: санкции, рост курса валюты. Но и внутренняя ситуация немногим лучше: повышение налоговых ставок, давление бюрократии, изменения в банковском секторе и пр. Всем становится ясно, что дальше работать будет еще сложнее, говорит Сорокин.