Основатель «Армии фигурного катания» Антон Абдурахманов: «Я всегда выступаю за шоу»

Предприниматель Антон Абдурахманов, возглавляющий ОАО «Бамстройпуть», несколько лет назад открыл частную академию – «Армию фигурного катания». Предприниматель убежден, что главное в спорте – здоровая конкуренция. Только она способна улучшить спортивные показатели.

Абдурахманов говорит, что он всегда выступает за формат шоу. Однако, когда речь идет о спорте высоких достижений, необходимо помнить об ограничениях. Так, можно, поставив во главу угла стремление создать шоу, забыть собственно о спорте. Благодаря всевозможным шоу заслуженные фигуристы получают возможность заработка, но это уже не совсем спорт.

Абдурахманов говорит, что не каждый ребенок остается в профессиональном спорте, многие не выдерживают. Однако шанс на профессиональные занятия должен быть у каждого при наличии «сумасшедшего стремления». При этом главным человеком в спортивной жизни ребенка должен быть профессиональный тренер, установки которого необходимо выполнять, что бы не думали по этому поводу родители.

В марте Абдурахманов возглавил московскую федерацию фигурного катания, обойдя легендарную Ирину Слуцкую.