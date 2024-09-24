Основатель «Армии фигурного катания» Антон Абдурахманов: «Я всегда выступаю за шоу»

Спорт
24 сентября 2024

Предприниматель Антон Абдурахманов, возглавляющий ОАО «Бамстройпуть», несколько лет назад открыл частную академию – «Армию фигурного катания». Предприниматель убежден, что главное в спорте – здоровая конкуренция. Только она способна улучшить спортивные показатели.

Абдурахманов говорит, что он всегда выступает за формат шоу. Однако, когда речь идет о спорте высоких достижений, необходимо помнить об ограничениях. Так, можно, поставив во главу угла стремление создать шоу, забыть собственно о спорте. Благодаря всевозможным шоу заслуженные фигуристы получают возможность заработка, но это уже не совсем спорт.

Абдурахманов говорит, что не каждый ребенок остается в профессиональном спорте, многие не выдерживают. Однако шанс на профессиональные занятия должен быть у каждого при наличии «сумасшедшего стремления». При этом главным человеком в спортивной жизни ребенка должен быть профессиональный тренер, установки которого необходимо выполнять, что бы не думали по этому поводу родители.

В марте Абдурахманов возглавил московскую федерацию фигурного катания, обойдя легендарную Ирину Слуцкую.

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