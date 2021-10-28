Основатель Finstar Financial Group обратился к победителям международной премии «Цифровое партнерство»

21-23 октября 2021 года в Москве в «Точке Кипения» Агентства стратегических инициатив прошли итоговые мероприятия Международного конвента молодых лидеров государств-участников СНГ «Цифровое партнерство». Итоговые мероприятия Конвента включали следующие площадки – форум, награждение финалистов премии, навигатор цифровых решений на пространстве СНГ.

22 октября Международная инвестиционная компания Finstar Financial Group в партнерстве с Комитетом по цифровому развитию СНГ Делового центра СНГ и Ассоциацией акселераторов и бизнес-инкубаторов подвела итоги конкурса компаний, реализующих цифровые сервисы и продукты для цифровой трансформации отраслей экономики и сфер жизнедеятельности.

Победители премии были объявлены в торжественном формате после пленарного заседания «Ключевые факторы цифрового партнерства на пространстве СНГ».

Перед церемонией награждения с приветственным словом к спикерам, гостям и победителям обратился международный инвестор, основатель и председатель наблюдательного совета инвестиционной группы Finstar Financial Group Олег Бойко:

«Хочу поприветствовать уважаемых участников и гостей международного конвента «Цифровое партнерство» от лица международной инвестиционной группы Finstar. Мы рассматривали ваши проекты, и прежде всего хочется выразить приятное удивление, какие проекты были представлены. Я увидел их серьёзный потенциал.

Хочу пожелать участникам инновационного процесса две вещи. Прежде всего, инновационный процесс – это сложная деятельность, поэтому необходимы настойчивость, упорство и последовательность в достижении цели.

Второе, я хотел бы вам пожелать быть реалистичными в выборе бизнес-моделей и проектов. У нас молодое инновационное пространство на территории стран СНГ, и так называемый инновационный лифт работает не совсем оптимально. Нереалистичные идеи могут создать дополнительную сложность. Нам надо быть реалистами».

Победителем в специальной номинации «Финтех» от генерального партнера Конвента и премии – Finstar Financial Group – стала компания ООО «Свиткард» с проектом «SweetCard – платформа таргетированных предложений в формате персональных Stories в мобильном банке».

«В заключение хочу выделить одну компанию, которую я номинировал бы как победителя, это компания SweetCard. И приглашаю представителя этой компании для обсуждения совместных действий и возможного сотрудничества», – подчеркнул Олег Бойко.

В церемонии награждения приняли участие 32 номинанта – 28 компаний и 4 проекта стадии pre-seed. Также в номинации «Финтех» было отмечено ООО «Е-плейс», реализующее решение по агрегированию полных заявок в банки за вознаграждение для свободных агентов.

С мая по октябрь 2021 года в конкурсе было представлено более 200 сильных рыночных решений, из которых в финал вышли 25 финтех-проектов, посвященных цифровым технологиям в сфере финансов, банкинга, новых сервисов монетизации.