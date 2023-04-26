Основатель Freedom Finance Тимур Турлов недавно вновь стал отцом

Казахстанский бизнесмен, глава международного холдинга Freedom Holding Corp, Тимур Турлов стал отцом в шестой раз – у предпринимателя и его жены Елены родилась дочь. Об этом радостном событии бизнесмен сообщил 13 апреля в своем профиле Instagram. Теперь в семье Турловых три дочери и три сына.

Тимур Турлов в первую очередь известен тем, что смог построить успешный международный бизнес с нуля, заслуги которого признаются по всему миру. В 2008 году предприниматель основал брокерскую компанию Freedom Finance, делая акцент на выстраивании инфраструктуры, предоставляющей прямой доступ к американскому фондовому рынку, и достаточно скоро Freedom стал одним из крупнейших брокеров в СНГ. Сегодня филиалы холдинга насчитывают 117 офисов и представительств в 15 странах, расположенных не только на постсоветском пространстве, но также в США и в Европе. Бизнес Тимура не ограничился брокерскими услугами, а вырос в целую цифровую экосистему с банковскими и страховыми сервисами. В США холдинг развивается как полноценный инвестиционный банк, у которого в том числе есть лицензия на проведение первичных размещений ценных бумаг на фондовой бирже (IPO).

Однако не стоит забывать, что Тимур – примерный семьянин и многодетный отец. Именно семья мотивирует его достигать новых вершин и дает силы, ведь, как говорил сам бизнесмен, появление детей упорядочивает и структурирует жизнь. По его словам, без поддержки семьи он никогда бы не добился всего того, что имеет. С женой и матерью своих шестерых детей Еленой Турлов познакомился еще во время учебы в университете, а поженились они в том же 2008 году, когда был основан Freedom Finance. Уже к 2011 году у Турловых было трое детей, и они всей семьей переехали в Алматы. По мнению Тимура, переезд в Казахстан – это подарок для счастливой семейной жизни, так как в стране прекрасная природа и практически круглый год светит солнце. Алматы, в котором семья предпринимателя так и живет с момента переезда, является крупнейшим мегаполисом Казахстана, но несмотря на это, по словам Турлова, у города на удивление спокойный ритм, а время от дома до работы исчисляется минутами, что позволяет бизнесмену больше времени проводить с женой и детьми.

В 2022 году Тимур Турлов отказался от российского гражданства и стал гражданином Республики Казахстан, будучи уже более 10 лет налоговым резидентом страны. Глава Freedom уверен, что сделал правильный выбор, так как он ощущает своим домом именно Казахстан, в этой стране он прожил большую часть своей семейной жизни и чувствует себя совершенно комфортно. «Твое гражданство должно быть связано с твоим центром жизненных интересов. Мой центр жизненных интересов находится в Казахстане уже более 10 лет, тут родилось большинство моих детей», — так Тимур Турлов комментировал смену своего гражданства.

Work-life balance является важным аспектом жизни бизнесмена. Несмотря на серьезную загруженность, а также невероятно высокий уровень ответственности за свою компанию, тысячи сотрудников и результаты холдинга, Тимур старается проводить с семьей все свободное время, уделяя много внимания образованию и увлечениям своих детей. Он считает, что каждый человек способен добиться успеха, но для этого подрастающее поколение должно активно учиться и достигать всего самостоятельно, развивая собственные предпринимательские способности. В то же время, Турлов убежден, что предпринимательская деятельность далеко не для всех, так как управление крупным бизнесом несет множество издержек в виде «сумасшедшего» груза ответственности и стресса. Именно поэтому Тимур будет рад, если его дети построят обычную счастливую жизнь.