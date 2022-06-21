Основатель Green Flow Николо-дол Александр Тертычный инвестирует 1 млрд рублей в строительство курорта в Калужской области

17 июня губернатор Калужской области Владислав Шапша и CEO и основатель Green Flow Николо-дол Александр Тертычный на площадке XXV Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве.

В рамках договора компания построит оздоровительный курорт Green Flow Николо-дол уровня 4**** на 120-150 номеров, совмещенный с агротуризмом и производством экопродуктов. Комплекс будет построен в Малоярославецком районе Калужской области. Ключевыми особенностями нового туристического кластера станут хилинг-подход и пермакультура – концепция развития сельского хозяйства на основе естественного жизненного цикла природы (органическое земледелие). Ферма будет обеспечивать 80% потребностей курортного комплекса.

В строительство будет вложено не менее 1 млрд рублей. Объект будет введен в эксплуатацию в 2023 году. Запланировано создание 150 рабочих мест.

Александр Тертычный, CEO и основатель Green Flow Николо-дол: «Мы хотим развить в России сеть отелей, расположенных в окружении первозданной природы и созданных для укрепления здоровья и «перезагрузки», которые так необходимы современному человеку. Строительство Green Flow Николо-дол становится стимулом для развития туристического потенциала Калужской области, способствует строительству современных дорог, созданию новых рабочих мест, развитию местных с/х производителей. Кроме того, регион получит дополнительное признание и продвижение на международном уровне за счет членства бренда Green Flow в ассоциации Healing Hotels of the World».

Владислав Шапша отметил: «Для нас большая честь, что компания «Green Flow Николо-дол» для реализации своего проекта выбрала Калужскую область. Мы активно развиваем индустрию гостеприимства и стремимся выводить на рынок самые качественные и интересные предложения. Безусловно, проект Green Flow Николо-дол сполна отвечает этим требованиям».

Хилинг-отель Green Flow был открыт на курорте «Роза Хутор» в 2017 году и стал первым в России отелем, вошедшим в ассоциацию Healing Hotels of The World. После двух лет работы выручка составила 500 млн рублей в год.

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Green Flow – первый отель в России, вошедший в международную ассоциацию Healing Hotels of the World, насчитывающую более 100 объектов на 5 континентах.

Отель Green Flow 4**** был открыт в 2017 году. В настоящее время принимает более 15 000 гостей в год.

Хилинг-концепция, которая лежит в основе бренда Green Flow, отвечает основным запросам людей, живущих в стремительном ритме больших городов и перегруженных информацией. Это создание и поддержание гармонии во всем, что окружает человека, атмосферы для полного расслабления, эмоционального и физического преображения, восстановления, ощущения умиротворения.

Сейчас компания активно расширяется. Начиная с 2022 года, будут запущены хилинг-проекты в 14 регионах России.

Green Flow Park – сеть оздоровительно-термальных комплексов, рассчитанных на самую широкую аудиторию. Ближайшие открытия – СПБ, Коммунарка (Новая Москва) и Балашиха (МО), Сахалин.

Green Flow Nikolo-Dol (Калужская область) – единственный на территории России курорт с пермо-фермой будет открыт на территории бывшей усадьбы Гурьевых.

Green Flow Baikal (Бурятия, Байкал) – первый и единственный healing-курорт на территории РФ.

В разработке находятся хилинг-объекты Green Flow на Камчатке, Сахалине, в Московской области, Якутии, Мурманске, Салехарде, Карелии, Калининграде.

Green Flow применяет современные технологические решения в управлении объектами индустрии гостеприимства в России.

Общий объем инвестиций в развитие сети превышает 500 млрд руб.