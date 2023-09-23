Остап Стужев описал в детективном романе, как используют НЛП иностранные спецслужбы

Секретные методики нейролингвистического программирования раскрыл в детективном романе «Золотые пилигримы» член Союза писателей России, специалист по «слияниям и поглощениям» Остап Стужев.

В новом романе, посвященном самому дерзкому алмазному ограблению века, алмазной биржи в Антверпене, автор раскрывает не только ранее неизвестные достоверные факты преступления, но и на практических примерах демонстрирует способы манипуляций, понятийного жонглерства и психологической обработки, которые применяют иностранные спецслужбы в коммуникациях и вербовках.

В 2003 году «инициативный» итальянец Леонардо Нотарбартоло провернул самую бесцеремонную аферу XXI века и ограбление алмазной биржи в Антверпене на сумму более 100 млн евро. Остап Стужев разобрался в подоплеке событий и раскрыл эксклюзивные и ранее неизвестные подробности ограбления. Работая над материалами детектива, писатель изучил криминальные архивы, газеты и опросил немногочисленных свидетелей, сумев получить достоверные сведения из первых рук и оправдать свои догадки: в группе преступников были наши соотечественники. К слову, большинство имен в произведении сохранены…

Помимо достоверных фактов, которые собрал автор, владеющий несколькими языками, в книге продемонстрированы многочисленные приемы НЛП, активно используемые иностранными спецслужбами в вербовке агентов по всему миру. «Приемы описаны литературным языком, и их изучение не будет выглядеть как вынужденное исследование унылой научной литературы, которую сложно воспринимать», – поясняет писатель.

Давно известно, что изучение структуры субъективного опыта людей и их мыслительные и поведенческие стратегии активно взяты на вооружение секретными службами. Наши мысли, настроение и даже то, как мы смотрим на мир, с помощью НЛП можно считывать без особых усилий, чем и пользуются недружественные организации.

Действительно рабочие практики, которые можно проделать самостоятельно и увидеть, как работает это мастерство, можно прочитать в «Золотых пилигримах». Каждая практика встроена в сюжет и поясняется на примерах таким образом, что читающий понимает, что делается и зачем как в личном общении, так и с позиций политического управления.

«Золотые пилигримы» – художественная книга-ментор, которая станет добрым помощником для разбирающихся в себе и обстоятельным политическим гидом для тех, кто еще не до конца расставил глобальные моральные приоритеты, не рассмотрел тонкостей хитрой игры «западных партнеров» и не отследил причин и следствий происходящего сегодня в мире.