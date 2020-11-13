Острая нехватка лекарств в аптеках не связана с введением маркировки

Об этом сообщили «Известия», расследовав причину возникшего дефицита препаратов во многих регионах России. Введение маркировки, на которое ссылаются в большинстве случаев, не играет в данном случае никакой роли. «На данный момент маркировка не является фактором, который влияет на скорость движения лекарств и их доступность», — сообщили в Министерстве промышленности и торговли России. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подтверди, что скорость движения препаратов между дистрибьюторами и аптеками возросла после постановления, упрощающего порядок работы. «К дефициту приводит ажиотажный спрос на лекарства и нарушения аптеками правил отпуска препаратов», — пояснила исполнительный директор «Аптечной гильдии» Елена Неволина. Спроса увеличился с начала октября на волне информации про рост заболеваемости коронавирусом. По данным аптечных сетей, на отдельные позиции, применяемые в лечении вирусных инфекций, спрос увеличился в 30 раз. Министерству промышленности и торговли РФ поручено следить за производством и наличием необходимых лекарств.