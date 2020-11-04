Освоить азы работы с хризотиловыми материалами и продукцией позволят образовательные курсы

Экономические потрясения за неполный год оказали существенное влияние на российский рынок труда. Несмотря на усилия властей, часть людей оказалась в нестабильном положении и вынуждена принимать тяжелые решения. Им нужна стабильная работа и «твердая» профессия. Неудивительно, что очень быстро появились образовательные программы, направленные на подготовку и переподготовку специалистов. Одним из лидеров стала строительная отрасль, нуждающаяся в дополнительных кадрах.3.11.2020

Два образовательных курса запустили отечественные производители хризотилцементной продукции, которая с каждым годом становится все более популярной среди строительных компаний, в сфере ЖКХ и частном строительстве.

Первая программа запущена на базе ФГАОУ ВО «Уральский Федеральный Университет» и является бесплатной для всех желающих. Она называется «Строительные технологии на основе хризотилцементных материалов» и обобщает имеющиеся на данный момент знания по работе с хризотиловой продукцией. Курс был запущен в начале сентября и продлится до 31 января 2021, так что возможность к нему присоединиться продлится еще целый месяц. При регистрации на курс платформа «Открытое образование» автоматически присылает на почту короткие видеолекции и задания, которые знакомят слушателей с общими сведениями о хризотилцементе, основами производства, техническими характеристиками и номенклатурой различных хризотилцементных материалов и изделий, а также учат решать практические задачи по применению материалов. Он рассчитан на студентов, практикантов и работников строительно-монтажных, проектных и эксплуатационных организаций, а также индивидуальных застройщиков. Курс не просто знакомит слушателя с применением хризотиловой продукции, но и формирует востребованные компетенции: способность разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам, а также применять современные строительные технологии на основе хризотилцементных материалов и изделий. Единственные требования к слушателю – иметь начальную подготовку по работе со стройматериалами, а также обладать базовыми навыками черчения и работе с архитектурными проектами.

Второй курс, а точнее целый раздел образовательных материалов, опубликован на портале Шифер.рф – как ясно из названия, он знакомит потребителя с хризотилцементными кровельными материалами, а также другой продукцией. На его базе размещено два блока образовательных материалов: методическое пособие (книга) и короткий курс из 14 видеолекций. Видеолекции в доступной и легкой форме рассказывают о правильной эксплуатации хризотилцементного шифера. С их помощью даже далекий от строительства человек может самостоятельно освоить азы работы с хризотиловыми кровельными материалами, а затем построить крышу, скажем, в своем загородном доме. Также на портале размещено бесплатное методическое пособие, в котором обобщены знания о хризотилцементной продукции, а также способах её монтажа и готовые схемы конструктивных решений. Образовательные материалы открыты для всех пользователей, и для их освоения не требуются особые навыки или знания.

Обучение работе с хризотилцементными строительными материалами открывает перед специалистом широкие перспективы. На данный момент Россия является мировым лидером по добыче и обработке хризотилового волокна, а его доступность и качество на отечественном рынке обеспечили ему популярность. Из хризотил-асбеста изготавливается более 300 видов промышленных изделий, в том числе уже упомянутый шифер, фиброцементные панели, украсившие фасады множества жилых домов и общественных зданий по всей России, трубы, накладки на тормозные колодки и многое другое.

Минеральное волокно благодаря своим уникальным природным свойствам обеспечивает материалам на его основе высокие эксплуатационные качества – они обладают классом НГ (негорючий), не проводят тепло и электричество, устойчивы к механическим повреждениям и воздействию окружающей среды. Более того, они безопасны для потребителя, о чем свидетельствует официальная позиция Правительства РФ, основанная на многолетних научных исследованиях. Хризотил применяется не только в строительстве – с использованием продуктов на его основе строят атомные ледоколы, космические ракеты и железнодорожные составы.