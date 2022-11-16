От COP27 до G20: поддержка мультилатерализма и расширения прав и возможностей молодежи

В преддверии саммита «Большой двадцатки» студенты 15 престижных университетов из девяти стран призвали мировых лидеров к расширению прав и возможностей молодежи и соблюдению принципов мультилатерализма в целях перехода к реализации странами своих обязательств по обеспечению нулевого уровня углеродных выбросов.

GAUC Ambassadors show the open letter. (PRNewsfoto/Global Alliance of Universities on Climate)

С этим призывом выступили молодежные послы Международного университетского климатического альянса (GAUC), представившего письмо в адрес мировых лидеров на мероприятии Climate x, организованном в рамках конференции ООН по изменению климата COP27, проходящей в Шарм-эль-Шейхе (Египет). Мероприятие состоялось в павильоне Китая в День финансов 9 ноября. В нем приняли участие члены GAUC и лидеры всемирного движения по борьбе с изменениями глобального климата, включая специального посланника Китая по вопросам изменения климата Се Чжэньхуа (Xie Zhenhua), государственного секретаря Франции по вопросам развития, франкофонии и международных партнёрств Хрисулу Захаропулу (Chrysoula Zacharopoulou), исполнительного директора Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) Ингер Андерсен (Inger Andersen), президента Исследовательского института Grantham по изменению климата и окружающей среде при Лондонской школе экономике Николаса Стерна (Nick Stern) и исполнительного вице-президента Фонда Рокфеллера Элизабет Йи (Elizabeth Yee).

Специальный посланник Китая по вопросам изменения климата Се Чжэньхуа подчеркнул важность вклада молодежи в синергетический подход к решению проблемы климата. В частности он сказал: «Поиск решений по борьбе с изменением климата, пересекающихся с путями достижения других целей устойчивого развития (ЦУР), является ключом к осуществлению «зеленой революции», ставшей движущей силой инициативы Climate x. Настало время привлечь к этому движению как можно больше молодежи, которая сможет предложить инновационные решения».

В ходе мероприятия молодежные послы GAUC, выступающие от имени студентов с шести континентов, обратились к мировым лидерам с письмом, в котором они акцентировали внимание на необходимости использовать профессиональные навыки и стремления молодых людей в реализации срочных мер по борьбе с изменением климата. Международный молодежный посол GAUC из Университета Стелленбос (ЮАР) заявил: «Молодые люди на всех континентах заинтересованы в борьбе с изменениями климата; они хотят помочь миру и готовы увлеченно делиться своими идеями и принимать непосредственное участие в деятельности по защите нашей планеты во имя устойчивого будущего».

В письме, написанном следующим поколением лидеров в области борьбы с изменениями климата, содержится призыв к политикам, отвечающим за принятие решений, уважать принципы равенства поколений и мультилатерализма, а также расширять каналы для эффективного участия молодежи в управлении глобальным климатом.

«Молодые люди могут не только наблюдать и выражать свое мнение. Они способны осуществлять переломные изменения, опираясь на наш опыт и решения», — заявил Цаньян Се (Canyang Xie), молодежный посол GAUC из китайского Университета Цинхуа. «Используя различные возможности и платформы, мы будем укреплять свое лидерство в области борьбы с изменениями климата и расширять свои горизонты», — подчеркнула молодежный посол GAUC из Лондонской школы экономики Гилан Мара Андрееа (Ghilan Mara Andreea).

Climate x является частью проводимой GAUC кампании Climate x 2022, которая включает в себя ряд мероприятий национального, регионального и глобального уровней, таких как пилотный проект Climate x по подготовке молодых лидеров, Африканский региональный климатический форум, Всемирный молодежный саммит Climate x 2022 по будущему с нулевым уровнем углеродных выбросов и Всемирная молодежная неделя климата.

В своем выступлении Майкл Р. Блумберг (Michael R. Bloomberg), специальный посланник Генерального секретаря ООН по климатическим целям и решениям, а также основатель компании Bloomberg L.P. и благотворительного фонда Bloomberg Philanthropies, сказал: «Когда речь заходит о борьбе с изменением климата, молодежь заслуживает места за общим столом. Международный университетский климатический альянс помогает обеспечить ей это место и одновременно поддерживает усилия молодежи, направленные на создание более устойчивого будущего. Для ускорения прогресса нам требуется развивать больше подобных партнерских отношений, способствующих глобальному сотрудничеству». Компания Bloomberg L.P гордится успешным развитием партнерских отношений с GAUC и объявляет о предоставлении 100 студентам, участвующим в пилотной программе GAUC Climate x, бесплатный доступ к прохождению недавно запущенной Bloomberg L.P сертификации ESG по вопросам защиты окружающей среды, социального обеспечения и контроля с получением соответствующего свидетельства.

Проводимая GAUC кампания также получила поддержку со стороны Фонда Рокфеллера. Вот что сказала в этой связи исполнительный вице-президент Фонда Элизабет Йи: «GAUC олицетворяет глобальные усилия различных поколений и отраслей экономики, необходимые для того, чтобы остановить климатические изменения. Объединяя и поддерживая студентов со всего мира, GAUC готовит молодых лидеров в области борьбы с изменениями климата к их будущей роли и дает им возможность уже сегодня вносить свой вклад в эту борьбу».