От исторических выставок до уличных театров. Как музей-заповедник «Коломенское» проведет юбилейный год

Гостей ждут выставки, экскурсии, спектакли на открытом воздухе и многое другое.

10 февраля музею-заповеднику «Коломенское» исполняется 100 лет. Мероприятия, приуроченные к юбилею, будут проходить в течение всего года. Москвичей и туристов ждут выставки, экскурсии, спектакли на открытом воздухе, рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Сто лет назад, в 1923-м, основатель музея-заповедника «Коломенское» — выдающийся архитектор и реставратор Петр Барановский — официально получил право на заведование памятниками сел Коломенского и Дьякова. Он решил создать на вверенных территориях музей под открытым небом.

Туда привозили уникальные деревянные строения со всей страны, также работники музея начали собирать предметы русского искусства и быта. Сегодня на территории 256 гектаров на юге Москвы расположено 10 особо охраняемых природных зон, 16 памятников архитектуры федерального значения, работают многочисленные экспозиции и проходят городские мероприятия.

«В музее-заповеднике можно увидеть множество памятников русского зодчества, в том числе объект всемирного наследия ЮНЕСКО — церковь Вознесения. Эти места связаны с именами Дмитрия Донского, Ивана Грозного, Петра Великого. В наши дни комплекс пользуется большой популярностью у горожан и туристов — сюда приходят гулять, отдыхать с семьей и друзьями, получать новые знания и впечатления. К юбилею подготовлена познавательная и культурная программа. Она продлится до конца года. Приглашаем всех желающих посетить выставки, присоединиться к экскурсиям, принять участие в мастер-классах, посмотреть уличные спектакли», — отметила Наталья Сергунина.

Запланировано 39 выставок, главной из них станет «Коломенское. Шедевры коллекции». Экспозиция в одном из музейных пространств — залах Сытного двора — представит лучшие предметы из фондов, насчитывающих более 170 тысяч экспонатов от эпохи неолита до XXI века.

Непосредственно основанию музея посвящена выставка «10 дней из жизни музея-заповедника “Коломенское”», в которой один день — это одно десятилетие истории площадки. Во дворце царя Алексея Михайловича также откроют экспозицию «Кокошник. Традиции красоты», а еще будут представлены проекты «Поэма про героиню. Анна Ахматова в Коломенском» и «Званый вечер».

В теплое время года посетителей ждут три новые тематические экскурсии: «Знакомьтесь: Коломенское», «Коломенское: как все начиналось» и «Путешествуем на велосипедах. 100-летию музея посвящается».

Пройдет 28 мероприятий на открытом воздухе: День Петра I, исторические реконструкции, творческие практикумы и представления уличных театров, дни шахмат и логических игр, будет работать арт-лаборатория, лектории и многое другое.

В сувенирных лавках можно будет найти юбилейное двухтомное издание «Коломенское-100». В него вошли эссе хранителей и искусствоведов музея-заповедника. Они рассказывают об истории места и о людях, работавших здесь в разное время.

Название села Коломенское впервые упомянуто в 1336 году в духовной грамоте князя Ивана Калиты, но археологи установили, что люди жили здесь более двух тысяч лет назад: городище, находившееся ранее на месте села Дьяково, дало название дьяковской археологической культуре. В разные годы здесь располагались Государев двор царя Алексея Михайловича Романова, дворец императрицы Екатерины II.

В заповеднике есть Домик Петра I, перевезенный в «Коломенское» Петром Барановским в 1932 году, музей деревянного зодчества и этнографический комплекс. В 2010 году открылась историко-художественная реконструкция «Дворец царя Алексея Михайловича».

Среди экспонатов фондов «Коломенского» — иконы и книги, золоченая резьба по дереву и предметы из металла, художественное стекло, ткани, археологические артефакты. Ежегодно открывают новые выставки, проводят экскурсии и обучающие программы для школьников.