Отборочный этап Московской олимпиады школьников начнется 7 ноября

Москва
7 ноября 2021

Первые соревнования отборочного этапа Московской олимпиады школьников начнутся 7 ноября в дистанционном формате. Состязания будут проходить по 22 предметам для учеников 5-11-х классов.

«В этом году в проект перечня Минобрнауки включена олимпиада по экологии, которая с прошлого года проводится не только для 5-8-х классов, но и для 9–11-х классов. И мы традиционно приглашаем всех участвовать, пробовать себя в чем-то новом и развиваться в любимых дисциплинах. А для подготовки удобно использовать задания и решения прошлых лет. Все они доступны на сайте олимпиады», – рассказал научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Он также отметил, что история Московской олимпиады насчитывает несколько десятилетий и соревнование постоянно развивается. Новый сезон откроют олимпиады по физике и филологии. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте Центра педагогического мастерства, который выступает оператором олимпиады. Организатор соревнований – Департамент образования и науки города Москвы.

Заключительный этап Московской олимпиады школьников запланирован на февраль будущего года. Победители и призеры соревнований могут получить льготы при поступлении в профильные вузы.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Москва

Самозанятые за 9 месяцев перечислили в бюджет 3,2 млрд рублей налогов

Экономика

Правительство Нижегородской области собрало экспертов для участия в дискуссии «Рынок труда: новая реальность»

Новости

В Краснодаре открылась экспозиция «Прибыльное животноводство»

Технологии

Искусственный интеллект на мировом рынке: применение ИИ в промышленности, образовании и ритейле