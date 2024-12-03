Отчет Bitget за октябрь: рост и инновации на фоне растущего рынка

В октябре 2024 года криптовалютная биржа и Web3-компания Bitget достигла значительных вех в расширении рынка, росте пользовательской базы и разработке инновационных продуктов. Основные события месяца включали стратегическое назначение руководителя, запуск новых инструментов и усиление позиций в развивающихся рынках.

Мин Лин, ранее занимавший ключевые должности в Binance, присоединился к Bitget. Его богатый опыт в области регионального развития и соблюдения нормативных требований призван укрепить позиции компании на развивающихся рынках, способствуя локальному росту и совершенствуя глобальную стратегию.

База пользователей кошелька Bitget удвоилась за последние шесть месяцев, став вторым по количеству скачиваний криптоприложением в мире.

Bitget Wallet Lite в Telegram, новый продукт, привлекший 6 миллионов пользователей всего за несколько дней, обеспечивает удобные кроссчейн-транзакции и простую настройку. Особую популярность он получил в Африке, Южной Азии и на Ближнем Востоке благодаря растущему спросу на доступные крипторешения.

Прогнозируется, что к 2025 году число пользователей криптовалют на африканском континенте достигнет 53,89 миллиона благодаря молодой демографии и ограниченному доступу к банковским услугам. Экономические трудности стимулируют внедрение криптовалют и подчеркивают потенциал децентрализованных финансов в Восточной Европе.

Bitget расширил свою экосистему, запустив мини-магазин приложений в TON. Более 600 мини-приложенийпозволяют пользователям взаимодействовать с децентрализованными приложениями и инструментами блокчейна напрямую, что усиливает вовлеченность пользователей и способствует распространению Web3.

Новый токен BGSOL позволяет пользователям одновременно получать награды за стейкинг и сохранять ликвидность для DeFi-активностей. Это соответствует миссии Bitget по максимизации полезности активов в децентрализованных экосистемах.