Отечественные шины KAMA PRO проходили испытания в сложных дорожных условиях

KAMA TYRES благодарен своим партнерам за возможность мощного развития. Специально для команды «КАМАЗ-Мастер» специалисты Шинного комплекса разработали KAMA PRO NU 405 для спортивного КАМАЗа. На этих шинах пилоты выиграли уже несколько крупных гонок.

Отечественные шины KAMA PRO проходили испытания в самых сложных климатических и дорожных условиях вместе со звездами – командой «КАМАЗ-мастер».

Из последних соревнований, в которых приняли участие грузовики «КАМАЗ-Мастер» на шинах KAMA PRO NU 405 – заключительный этап Чемпионата страны по ралли-рейдам в классе грузовиков Т5 – Баха «Холмы России». Трассы в Ульяновской области представляют собой в основном грунтовые быстрые дороги с частой сменой направлений среди полей. В таких условиях особенно важен быстрый разгон после быстрого торможения. Шины справились с этой задачей и не подвели.

Команда «КАМАЗ-мастер» выставила на гонку Баха «Холмы России» пять экипажей. Три из них (Д. Сотникова, А. Шибалова и Б. Каримова) ехали на новейших спортивных «КАМАЗах» семейства К5. Экипаж Э. Николаева выступал на капотном грузовике. Также в рамках командной стратегии подготовки молодых спортсменов в гонке на «КАМАЗ-43509» принял участие начинающий пилот Дмитрий Авдеев. Дебютантами гонки также стали два механика В. Глухов (в экипаже Э.Николаева) и А.Бигашев (экипаж А.Шибалова)

Соперниками «КАМАЗ-мастер» на гонке были команды «МАЗ-СПОРТавто», URAL MOTORSPORT и ГАЗ рейд.