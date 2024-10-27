Отечественный производитель расширяет ассортимент ЦМК шин для ведущей оси грузовиков

Технологии
27 октября 2024

Шинный комплекс KAMA TYRES, один из лидеров грузового шинного рынка России, расширяет ассортимент шин для комплектации грузового транспорта. В серийное производство была запущена модель 315/60R22,5 КАМА PRO NR203.

«Популярность ЦМК шин KAMA TYRES объясняется их эксплуатационными характеристиками: +8% к грузоподъемности и до 15% экономия топлива в сравнении с грузовыми комбинированными шинам», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

ЦМК шины KAMA PRO NR 203 предназначены для установки на ведущую ось грузового транспорта или автобусов, которые эксплуатируются преимущественно на дорогах регионального значения. Шашечные элементы протектора порезаны многочисленными ламелями, что повышает безопасность движения по заснеженной и обледенелой дороге. Шины имеют имеет 3PMSF («Альпийская горка»). В ассортименте линейки представлены модели с посадочным диаметром 22 и 22,5 дюймов.

Стоит отметить, что цельнометаллокордные шины востребованы как на вторичном рынке, так и автозаводами. В прошлом году 39% от всех произведенных шин бренда было направлено на первичную комплектацию, в 2024 году данный показатель, по прогнозам производителя, составит уже 50%.

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