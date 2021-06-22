Открыт прием заявок от разработчиков для размещения на карте московских CityTech-решений

Платформа ICT.Moscow начинает сбор данных для публичной онлайн-карты московских решений, направленных на улучшение жизни в больших городах — CityTech. Подать заявку для попадания на карту могут московские разработчики ИТ-решений в данной сфере по ссылке: https://ict.moscow/projects/citytech/

Решения CityTech — это сервисы, направленные на улучшение жизни жителей больших городов. Чтобы попасть на столичную карту CityTech-решений, необходимо обладать офисом или представительством в Москве, а также разрабатывать инновационные ИТ-решения в следующих категориях:

Финансовые сервисы (включая сервисы и приложения банков, банковские маркетплейсы и др.).

Сервисы городской и транспортной мобильности (включая сервисы онлайнзаказа такси, шеринговые сервисы, картографические сервисы, приложения для парковок, транспортные приложения и др.).

(включая сервисы онлайнзаказа такси, шеринговые сервисы, картографические сервисы, приложения для парковок, транспортные приложения и др.). Медицинские сервисы (включая сервисы медицинских услуг и телемедицины, интернет-аптеки, сервисы электронной записи к врачу, сервисы хранения медицинских данных пациента в электронной форме и др.).

(включая сервисы медицинских услуг и телемедицины, интернет-аптеки, сервисы электронной записи к врачу, сервисы хранения медицинских данных пациента в электронной форме и др.). Решения для получения государственных и муниципальных услуг и сервисов.

Городские краудсорсинговые платформы (проекты, позволяющие жителям участвовать в жизни города: предлагать свои идеи по его развитию, участвовать в городских голосованиях и пр., например, «Активный гражданин», «Наш город», Crowd.mos.ru и др.).

(проекты, позволяющие жителям участвовать в жизни города: предлагать свои идеи по его развитию, участвовать в городских голосованиях и пр., например, «Активный гражданин», «Наш город», Crowd.mos.ru и др.). Сервисы онлайн-образования (включая коммерческие и муниципальные решения).

(включая коммерческие и муниципальные решения). Сервисы аренды и покупки недвижимости.

Сервисы и агрегаторы поиска и доставки еды.

Платформы для дистанционной продажи и покупки услуг/товаров

Сервисы бытовых услуг и ЖКХ (включая сервисы по заказу бытовых услуг, сервисы умного дома, голосовые помощники, умные счетчики и термостаты и др.).

(включая сервисы по заказу бытовых услуг, сервисы умного дома, голосовые помощники, умные счетчики и термостаты и др.). Сервисы поиска работы.

Социальные приложения для локальных групп (сервисы для коммуникаций городских сообществ).

(сервисы для коммуникаций городских сообществ). Сервисы для туризма.

Сервисы в сфере безопасности и экологии.

Сервисы для организации досуга и отдыха.

Запуск карты запланирован на июль. Карта CityTech-решений будет полезна предпринимателям, разработчикам, журналистам, аналитикам, а также москвичам, которые смогут увидеть векторы развития CityTech-решений в столице и найти полезные сервисы для своих потребностей.