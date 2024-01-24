Открыть свой бизнес поможет победителю «Фудтрак моей мечты» Константин Ивлев

Общество
24 января 2024

Константин Ивлев считает, что дарить подарки ничуть не хуже, чем получать их. В свой 50-й день рождения он объявил о старте конкурса «Фудтрак моей мечты». Победитель конкурса получит возможность безвозмездной эксплуатации фудтрака SilverVan сроком на полгода. Шеф Ивлев сам является обладателем такого же трака. Посетив производство SilverVan, Константин вдохновился идеей того, что трак – это интересный вариант для начала малого бизнеса, поэтому решил воплотить в жизнь чью-то мечту о создании собственного дела!

Для победы в конкурсе необходимо разработать самую креативную кулинарную концепцию по использованию фудтрака SilverVan. Все заявки будут отсмотрены экспертным жюри, председателем которого, конечно же, является шеф Ивлев.

Фудтрак меняет устоявшееся представление о стритфуде. Идея хороша как для предпринимателей, которые делают первые шаги, так и для бизнеса, которому стало тесно в рамках стационарных заведений. Фудтрак SilverVan – это замечательный способ снизить затраты, увеличить прибыль и при этом быстро окупить вложения — считает Константин.

2024 год только начался, но уже открывает широкие возможности для исполнения мечты. Получить зелёный свет от самого Шефа Ивлева на открытие кулинарного бизнеса – что может быть круче?

Ознакомиться с условиями конкурса и подать заявку на участие можно на сайте Константина Ивлева.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Технологии

Hollyland выпустила легкий беспроводной петличный микрофон весом всего 9 г

Общество

BingX заключил соглашение с ФК «Челси» в качестве официального криптовалютного партнера

Мир

Bybit Web3 представил платформу NFT Pro

Экономика

ООО «Транснефть – Балтика» улучшает контроль качества нефтепродуктов