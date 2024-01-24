Открыть свой бизнес поможет победителю «Фудтрак моей мечты» Константин Ивлев

Константин Ивлев считает, что дарить подарки ничуть не хуже, чем получать их. В свой 50-й день рождения он объявил о старте конкурса «Фудтрак моей мечты». Победитель конкурса получит возможность безвозмездной эксплуатации фудтрака SilverVan сроком на полгода. Шеф Ивлев сам является обладателем такого же трака. Посетив производство SilverVan, Константин вдохновился идеей того, что трак – это интересный вариант для начала малого бизнеса, поэтому решил воплотить в жизнь чью-то мечту о создании собственного дела!

Для победы в конкурсе необходимо разработать самую креативную кулинарную концепцию по использованию фудтрака SilverVan. Все заявки будут отсмотрены экспертным жюри, председателем которого, конечно же, является шеф Ивлев.

Фудтрак меняет устоявшееся представление о стритфуде. Идея хороша как для предпринимателей, которые делают первые шаги, так и для бизнеса, которому стало тесно в рамках стационарных заведений. Фудтрак SilverVan – это замечательный способ снизить затраты, увеличить прибыль и при этом быстро окупить вложения — считает Константин.

2024 год только начался, но уже открывает широкие возможности для исполнения мечты. Получить зелёный свет от самого Шефа Ивлева на открытие кулинарного бизнеса – что может быть круче?

Ознакомиться с условиями конкурса и подать заявку на участие можно на сайте Константина Ивлева.