Открытие 3-й Китайской выставки производителей щеток запланировано на сентябрь

Китайская международная выставка щеточной промышленности (CIBRUSH) организована Китайской ассоциацией производителей различных изделий и Пекинской международной выставочной компанией HJT Co., Ltd. и проводится HJT. Выставка (Шэньчжэнь) Co., Ltd. Это национальная профессиональная выставка щеточной промышленности и крупнейшая выставка в мире. CIBRUSH проводится в Шанхае и Шэньчжэне каждые два года, базируется в Китае и обслуживает мировую индустрию щеток.

На выставке будут предствалены:

Технологии, оборудование и аксессуары, полностью автоматическая машина для изготовления щеток, тафтинговая машина, вспомогательное оборудование (обрезная машина, машина для закругления концов нити, машина для маркировки, машина для упаковки этикеток и т. д.), оборудование для обработки кистей / роликовых щеток, машина для скручивания проволоки, швабра оборудование для обработки, упаковочная машина, машина для резки, машина для смешивания гривы, оборудование для обработки деревянных ручек, пресс-формы, оборудование для экструзии нити, машина для литья под давлением, решения для автоматизации, аксессуары / расходные материалы, другие.

Сырье, полимерные нити, натуральные нити, металлические нити, сырье добавки и другие.

Полуготовая продукция и готовая продукция, промышленнаящетка, коммерческая чистка, средства покрытия, щетка для дома, гигиена полости рта, косметическая щетка, щетка для особых отраслей, кисть, китайская письменная кисть и другие.

Контрактные услуги, профессиональные СМИ/бизнес-ассоциации/научно-исследовательские учреждения/рравительство

Лучшие экспоненты: Borghi, Haixing Machinery, Dupont Filaments, BBC, Boucherie, Mingwang Filaments, Jusou Filaments, Cixi Jieda, All Joy, NIPB, Hoonga, Honyeu Machinery, LHT Filaments, KR Filaments, Xingda Filaments, Vastsky, Wolf Filaments, EBSER, Taixingyanglon, Щетина, Chuangyan Technology, ChangeHow Machinery, Jingcheng Mold, Kaiyue Machinery и т. д.

Объем посетителей: предприятия по производству щеток, области

применения щеток. Количество посетителей: 8 000. Площадь посетителей: 30% из-за границы; 70% из материкового Китая, Гонконга, Макао и Тайваня.

3-й международный форум по производству щеток в Китае будет посвящен следующим темам: Проблемы и возможности для мировой индустрии щеток после пандемии COVID-19; Разработка и внедрение инновационных технологий изготовления щеток; Инновации и устойчивое развитие нитей.