Ведущий бренд бытовой электроники TCL выступает спонсором своего официального партнера — сборной Испании по футболу, которая в эти выходные в четвертый раз выиграла самый ценный трофей лета.

Замечательный путь Испании к победе становится еще одной главой ее славной футбольной истории. Этот триумф демонстрирует превосходство, стойкость и следование традиции, вдохновляя бесчисленных поклонников команды по всему миру.

Миллионы людей смотрели самый обсуждаемый футбольный турнир года в гостиных по всему миру, а игроки вдохновляли болельщиков на достижения своей страстью и преданностью игре.

Стефан Штрайт (Stefan Streit), директор по маркетингу TCL Europe, сказал: «Мы поддерживаем и поощряем тех, кто воплощает достижения своей повседневной жизнью, создавая для них возможность полностью раскрыть свой потенциал. Независимо от того, стремитесь вы к достижению личных успехов, внедряете инновации или меняете жизнь окружающих вас людей, ваш путь вдохновляет нас. Поздравляем Испанию с невероятной победой. TCL признает вдохновение и достижения благодаря спорту, и наша цель — улучшить эти моменты посредством наших продуктов, делая каждое празднование дома еще более особенным и захватывающим с помощью лучших технологий, чтобы семьи получали максимум впечатлений от просмотра».

TCL стремится укрепить свое присутствие в Европе, поддерживая ведущие национальные футбольные команды. Являясь премиум-партнером Королевской испанской федерации футбола (RFEF), TCL доносит страсть и решимость «команды в красном» до всех болельщиков. В Италии TCL сотрудничает с Итальянской федерацией футбола (FIGC), повышая качество просмотра матчей для болельщиков «команды в синем». TCL также присутствует в Германии, поддерживая Немецкую футбольную ассоциацию (DFB) в качестве официального партнера и вдохновляя всех болельщиков своей передовой технологией передачи изображения. Кроме того, спонсорская поддержка TCL Национальной сборной Польши по футболу подчеркивает преданность бренда европейскому футболу. В то же время партнерские отношения бренда со сборными Чехии и Словакии отражают неизменное желание TCL делать впечатления от просмотра футбола захватывающими и вдохновлять на стремление к совершенству через спорт.