Члены Совета молодых депутатов Краснодарского края посетили Геленджик 

Члены комитета Совета молодых депутатов по промышленности, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству провели выездное совещание в Геленджике. Мероприятие включало несколько значимых визитов и обсуждений, направленных на обмен опытом и улучшение инфраструктуры города.
Визит на котельную села Пшады и обзор очистных сооружений
Первым делом депутаты посетили сезонную жидкотопливную котельную № 28 в селе Пшада. Котельная обеспечивает отопление 12 многоквартирных домов, в которых проживают около 400 человек, а также 6 социальных объектов, включая поликлинику, скорую помощь, школу и детский сад. Последний капитальный ремонт котельной проводился в 1997 году.
Котельная является убыточной, ежегодные убытки составляют около 7 млн рублей. В связи с этим было принято решение о переводе котельной на природный газ. Уже заключены договора и выполнены значительные работы по модернизации объекта:
- Подключение к сети газораспределения.
- Разработка проектно-сметной документации.
- Поставка основного тепломеханического оборудования.
- Демонтаж старого оборудования и основные строительные работы.
После посещения котельной депутаты направились на очистные сооружения Геленджика, где ознакомились с системой водоснабжения и водоотведения города. Владислав Андриянов, один из участников и секретарь профильного комитета СМД, отметил, что визит получился весьма продуктивным.
«Наше мероприятие прошло успешно, мы подробно оценили техническое состояние местного объекта. Кроме того, нам удалось ознакомиться со строительством очистных сооружений — крупнейшего проекта в крае сферы ЖКХ. Для города это масштабный и долгожданный проект, ведь он даст не только очистку, но и дополнительный объем технической воды для поливов и других целей», — прокомментировал Владислав.
Заседание комитета в администрации муниципалитета
Завершением встречи стало заседание комитета в стенах администрации муниципалитета. На заседании присутствовал председатель Думы Геленджика Михаил Димитриев, который приветствовал гостей и выразил благодарность за внимание к делам города.
Организацией мероприятия занимались председатель Совета молодых депутатов Геленджика Иван Павлиди и депутат Сергей Гусев, которые представили идеи и инициативы города.
«Обмен опытом и новыми знакомствами — это неотъемлемая часть работы депутатского корпуса. Такие мероприятия помогают наладить взаимодействие между молодыми политиками и способствуют развитию муниципальных инициатив», — отметил Иван Павлиди