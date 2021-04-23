Открытый Кубок Москвы по игре в городки среди столичных команд дошкольников пройдет 24-25 апреля в парке «Коломенское» при поддержке компании COLDY

Общество
23 апреля 2021

Москва, 23 апреляСоревнования по городошному спорту среди дошкольников образовательных учреждений Москвы состоятся в эти выходные на территории музея-заповедника «Коломенское» при поддержке генерального партнера – компании COLDY. Организатором Кубка выступает Федерация городошного спорта Москвы (ФГСМ).

Программу весеннего сезона соревнований по традиции откроет префект Южного административного округа города Москвы Алексей Челышев. Среди претендентов на победу в играх – дети старшего дошкольного возраста и команды педагогов, кто активно занимается данным видом спорта. Всем участникам будут вручены памятные награды и дипломы, а победителей и призеров ждут кубки и медали. Кроме того, 2 500 юных спортсменов соревнований уже успели проявить себя в фестивале рисунков «Городки — народная игра России» и фотоконкурсе «Играем в городки — сохраняем народные традиции России» в рамках проекта «Возрождение и дальнейшая популяризация исконно русской народной игры «Городки». Наследие семейных традиций». Победители и призеры удостоились медалей и памятных сувениров с символикой ФГСМ и генерального партнера «COLDY».   

Федерация городошного спорта формирует плановую программу состязаний с 2012 года. С начала года прошли уже шесть мероприятий. Анонсы предстоящих событий на текущий год размещены на сайте ФГСМ. Подать заявку на участие может как дошкольник, школьник, студент, педагог, так и представители старшей возрастной группы. Фестивали «Городки для всех» проводятся для всех категорий граждан, включая команды руководящего состава школ.

В этом году был внедрен рейтинг ФГСМ по развитию игры «Городки» в школах, аккредитованных Федерацией. Данный инструмент – единая централизованная база знаний по взаимодействию ФГСМ с учебными учреждениями: от заключения соглашения о сотрудничестве, графика обучения педагогов в рамках курсов повышения квалификации до создания секций спортивного клуба и групп дополнительного образования. Рейтинг подсказывает, какие шаги нужно предпринять для укрепления позиций национальной игры в школах.

Девелопер COLDY присоединился к Федерации в январе 2021 года в статусе «Генерального партнера», со своей стороны формируя для соревнований наградной и сувенирный фонды, а также обеспечивая команды спортсменов и судей брендированной экипировкой. Застройщик также берет на себя задачи по информационному сопровождению мероприятий в целях популяризации игры в городки как национального спорта. 

«Проведение данных спортивных турниров преследует реализацию задачи государственной значимости – возродить интерес к исконно русской игре у представителей всех поколений, культивировать ее традиции среди ребят, кто только в начале своего спортивного пути и вместе с родителями принимает решение, какой вид занятий для развития физики тела и остроты реакции выбрать. Наша компания не просто поддерживает национальную спортивную идею, но активно участвует в состязаниях, тренируя ловкость, выносливость, меткость и командную сопричастность к результатам. Городошный спорт – неотъемлемая часть советского детства, юности и молодости нашей страны. Это целая спортивная эпоха России, которая должна найти свое продолжение в новом времени и новом поколении», — председатель совета директоров группы компаний COLDY Дмитрий Крючков.

Игра «Городки» была известна еще в Древней Руси, но статус «царского дела» приобрела во времена ее главного почитателя – императора Петра I. Сегодня древнерусская забава стала национальным видом спорта. Постоянные занятия развивают глазомер, быстроту, натиск. В самостоятельный вид спорта с правилами «Городки» оформились к 1923 году. Тогда же в Москве были проведены первые Всесоюзные соревнования по городкам. Через 5 лет этот вид спорта был включен в программу Всесоюзной спартакиады. В 1933 году вышли новые правила, в которых были определены 15 фигур, и игра была во многом регламентирована. Пик популярности «Городков» пришелся на советские годы, когда на каждой дворовой площадке и любом стадионе можно было увидеть школьников и студентов, городошными битами, выбивающими фигурки. После распада Советского Союза количество занимающихся им резко сократилось. Но с начала XXI века интерес к городошному спорту возвращается.

«В 2023 году будет отмечаться 100-летняя годовщина со дня рождения «Городков» как вида спорта. Игра — «Городки» — это часть национальной культуры. Развитие городошного спорта в системе дополнительного и профессионального образования города Москвы с каждым годом привлекает все больше новых участников. Дети и молодежь проявляют интерес к занятиям. Радует тот азарт, увлеченность ребят, с которыми они готовятся к соревнованиям в школьных спортивных залах и на площадках в детских садах, чтобы попасть в состав команды из 5 человек», — рассказывает Алексей Челышев, президент Федерации городошного спорта Москвы.

Справка о компании

COLDY – столичная девелоперская компания, реализующая объекты недвижимости с 2003 года. Ключевые направления деятельности – инвестиции, строительство и управление. Компания COLDY создает многофункциональные офисные, торговые и жилые комплексы бизнес-, премиум- и элитного классов по проектам ведущих российских и европейских архитекторов.

Официальный сайт компании — www.coldy.ru 

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