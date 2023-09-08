Открывая «золотые ворота» для встречи гостей по Шелковому пути, в Казахстане состоялся симпозиум по выставке импортных товаров

По случаю 10-летия инициативы «Один Пояс, Один путь» и менее чем через 60 дней после открытия 6-й выставки импортных товаров, в казахстанском университете имени Назарбаева состоялся симпозиум по выставке импортных товаров.

Этот симпозиум является одним из серии мероприятий семинара «Обзор и перспектива 10-летия инициативы ‘Один Пояс, Один Путь’» и обменной встречи «Золотые 30 лет» между Китаем и Центральной Азией. Раньше этого, пресс-секретарь МИД Казахстана Айбек Смадияров представил семинар и обмен информацией на очередной пресс-конференции от 5-го сентября.

Мероприятия прошли при активной поддержке филиала Банка Китая в Астане Казахстана, на них присутствовало более 40 предприятий.

На мероприятиях советник торгово-экономического отдела Посольства КНР в Казахстане Юй Сяньтао, руководство Национального выставочного центра (Шанхай), главный редактор газеты «21 век» China Daily Цзэн Цинкай, председатель филиала Банка Китая в Астане Казахстана Сюй Цзин, заместитель директора Центра развития торговой политики Казахстана Егембердиева Асель Ериковна (Egemberdieva Asel Yerikovna) приняли участие и выступили с речью.

В ходе мероприятий в целях дальнейшего укрепления сотрудничества Бюро выставки импортных товаров, Национальный выстаточный центр (Шанхай) и Центр развития торговой политики Казахстана подписали соглашение о сотрудничестве. Данные мероприятия привели к согласию всех сторон, еще более расширили влияние выставки импортных товаров в Казахстане и способствовали дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Казахстаном.