Отложенный спрос посетителей туристической выставки ITE Hong Kong стимулирует туризм

Туристическую выставку ITE Hong Kong 2022, успешно проведенную в августе, посетили физически 2752 человек из числа местных жителей и 31 098 человек дистанционно, что на 8,2% и 14,7% больше по сравнению с 2021 годом и составляет около 38% и 42% по сравнению с 2019 годом. В выставке участвовали более 100 экспонентов из 32 стран и регионов, 71% из которых прибыли из-за рубежа.

В первые 1,5 дня на выставку допускались только зарегистрированные посетители, а в оставшиеся 2,5 дня вход был платным.

В 2019 году Южная Корея и Гонконг потратили 32,3 млрд долларов США и 26,9 млрд долларов США на выездной туризм соответственно, заняв второе и третье место в Азии после материкового Китая. Однако по расходам на выезд за границу на душу населения Гонконг с показателем 3583 доллара США опередил Южную Корею с показателем 625 долларов США. До пандемии каждая ярмарка ITE привлекала около 2000 покупателей и посетителей из городов провинции Гуандун в регионе Большого залива.

Согласно комментариям экспонентов и данным опросов, посетители выставки ITE 2022 г. — это любители путешествий с высокой покупательной способностью и большим отложенным спросом. Выставка будет способствовать быстрому восстановлению туристической отрасли. По результатам интервью, проведенных средствами массовой информации в последний день выставки, экспоненты получили в 10 раз больше серьезных запросов и считают, что многие жители Гонконга могут позволить себе путешествия и проявляют к ним большой интерес.

На более чем 60 семинарах, проведенных в рамках ITE для представителей отрасли и широкой общественности и посвященных, в том числе, таким экзотическим направлениям, как полярное сияние в Канаде и Исландии и отпуск на Мальдивах и в Санкт-Петербурге, часто были аншлаги, каждый из них посетили около 100 человек.

Согласно результатам онлайн-опроса, проведенного в августе организаторами выставки ITE 2022 года среди ее онлайн-посетителей:

55% из 3344 респондентов планируют увеличить расходы на путешествия в предстоящем году, в то время как 35% в этом не уверены;

7% намереваются съездить за границу в ближайший месяц, 21% в ближайшие 3 месяца и 44% в ближайшие полгода;

23% респондентов выбрали Европу и Северную Америку в качестве предпочтительных направлений в период после пандемии.

Жители Гонконга сегодня имеют возможность ездить за границу. Даже несмотря на такие ограничениями по возвращении, как обязательный карантин в отеле, число зарубежных поездок увеличилось с 71 000 в январе до 147 500 в июле этого года.

12 августа в Гонконге был сокращен обязательный карантин в отеле для прибывающих из-за границы с 7 до 3 дней. По прогнозам одного крупного туристического агентства, это приведет к 4–5-кратному увеличению числа туристических групп, например, в Японию в ближайшие месяцы. Кроме того, ожидается повсеместное дальнейшее послабление ограничений.