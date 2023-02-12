Отношениям нужно здоровье: как не стать жертвой невротической любви

Психологи считают любовь главным личностным ресурсом человека. Одни в отношениях находят возможности роста и развития себя, другие — утешение и способ закрыть свои личные интересы и потребности. Такие отношения называют невротическими, зависимыми или нездоровыми.

Один из основоположников гуманистической психологии Абрахам Маслоу выделяет два вида любви: бытийную и дефицитарную. Первая связана с искренними, здоровыми чувствами — взаимной заботой, уважением друг к другу, открытостью. Дефицитарная, или невротическая, любовь рассматривается как способ самоутверждения, попытка укрыться от несправедливости и жестокости этого мира.

Американский психолог Карен Хорни в своей книге «Невротическая личность нашего времени» объясняет нездоровую привязанность на примере человека, который влезает на дерево. В одном случае он делает это ради удовольствия, чтобы посмотреть на окрестности, поэтому выбирает наиболее подходящее для этой цели дерево. Во втором случае он спасается от дикого животного и, чтобы выжить, взбирается на первое попавшееся дерево.

Для невротиков в отношениях характерны следующие проявления:

— навязчивость,

— критичность к миру и окружающим,

— постоянные обиды и ревность,

— неспособность надолго оставаться одному,

— категоричность во всём,

— быстрая смена настроения,

— обесценивание себя.

«Отношения с невротическими людьми будут разрушать и травмировать, напоминать эмоциональные качели, — говорит кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта Валерий Гут. — Если человека тянет к токсичным людям, которые подогревают его потребность в эмоциональном дисбалансе, скорее всего, с ним тоже что-то не то».

О том, что за выбор партнёра больше отвечает подсознание, чем сознание, писал и основатель психоанализа Зигмунд Фрейд. Поэтому, чтобы построить крепкие отношения, сначала нужно разобраться с собой.

«Если у вас невротические отношения с кем-либо, самое главное, что вы должны понять, — у вас невротические отношения с самим собой», — говорит известный психолог Михаил Лабковский.

Построить долгие и крепкие отношения способны только психологически зрелые и здоровые люди. Их объединит общее чувство юмора и схожие жизненные ценности, способность договариваться, умение быть другом и партнёром. В таком союзе мужчина и женщина будут усиливать друг друга и направлять энергию на развитие собственного потенциала.

«Человек устроен таким образом, что для раскрытия собственного потенциала ему нужен другой человек. Обретая надёжного союзника в любой сфере, мы способны создавать новые жизни, воплощать невероятные идеи и улучшать мир вокруг себя. Не вместо другого, думая только о себе и своих интересах, а вместе с ним», — пишет психолог Валерий Гут. Отношениям, как и самому человеку, важно здоровье. Только тогда оба партнёра смогут почувствовать себя сильными и счастливыми.