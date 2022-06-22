Ответственный бизнес: как рестораны поддерживают социальные инициативы

16 июня в петербургском кафе «Спэшл», где работают выпускники детских домов, состоялся круглый стол, на котором обсудили социальную ответственность ресторанного бизнеса. В мероприятии приняли участие представители ведущих соцпроектов Санкт-Петербурга: рестораторы, руководители благотворительных организаций, бизнесмены, писатели, фуд-блогеры. На мероприятии эксперты вместе решали ситуативные кейсы по каждому проекту, делились своим опытом и инсайтами.

Современный бизнес давно повернулся лицом к человеку, не упуская возможность стать социально-ответственным и экологичным. При этом проекты в этой сфере могут быть очень разнообразными, например, PR-директор благотворительных магазинов «Спасибо!» Ксения Чепига стала инициатором общественного холодильника, откуда все нуждающиеся могут взять продукты.

В то же время кафе «Спэшл», где проходил круглый стол, работает с выпускниками детских домов, помогая им обрести профессию. «Мы занимаемся не только социализацией ребят, но и профилактикой преступности, безработицы и бездомного образа жизни. Так мы влияем на благополучие и безопасность общества в целом», – рассказал Олег Бележенко, сооснователь кафе «Спэшл». Каждый год организаторы будут временно трудоустраивать в кафе 10–15 выпускников детдомов, а когда те социализируются и получат профессию, помогут найти им постоянную работу в ресторанах Санкт-Петербурга.

Участники круглого стола отметили, что сегодня бизнесу очень важно искать партнеров, а социальные проекты очень помогают в этом. «В турбулентные времена особенно важно демонстрировать свои ценности, чтобы люди притягивались и могли увидеть друг друга в темноте. И через благотворительные проекты и социальные инициативы бизнесы могут найти друг друга», – отметила Ася Мицкевич, автор экологического подкаста Pokolenie Zero и книги «Ася и пластиковый мир», эко-амбассадор «Спэшл».

Социальные проекты, поддерживаемые бизнесом, могут охватить большее число людей, качественнее реализовать замысел, оказать не только финансовую помощь, но и улучшить аналитическую и стратегическую сторону проекта. Компания Quick Resto полностью автоматизировала бизнес-процессы в кафе «Спэшл», провела обучение сотрудников и остается постоянно на связи с командой. В будущем Quick Resto планирует обучить выпускников детских домов работе с программами для удобного ведения ресторанного бизнеса.

«В здоровом обществе всем очень важно иметь одинаковые возможности. Более успешные компании должны делиться возможностями с теми, кому сложно. Сейчас у всех есть внутренняя потребность делиться добром, и очень приятно видеть, что наше общество состоит из добрых людей. Наша компания была рада стать соорганизатором круглого стола. Наша встреча стала началом создания комьюнити представителей социально-ответственного бизнеса», – подытожил Александр Строкань, генеральный директор компании Quick Resto.

На мероприятии обсудили не только социальные проекты участников, но и такие важные темы, как изменения законодательства в социальной сфере, возможности экологичного бизнеса, а также вариант появления в городе вслед за социальными кофейнями благотворительных баров.