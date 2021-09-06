Пакет «Р7-Офис» предоставляется вузам со скидкой в 90%

Для высших и средних специальных учебных заведений РФ пакет «Р7-Офис» предлагается со скидкой 90% от номинальной стоимости. Приобрести продукты с соответствующим дисконтом можно у партнёров компании.

Эта инициатива — часть стратегии по обеспечению отечественных образовательных учреждений импортонезависимыми продуктами для совместной работы: ранее был анонсирован бесплатный доступ к продуктам семейства «Р7-Офис» для школ. Теперь на особых условиях продуктами смогут пользоваться и учреждения высшего и среднего специального (техникумы, лицеи, колледжи, училища) образования.

Пользователи получат доступ к комплексу приложений, позволяющих организовать учебный процесс на новом уровне — в составе платформы присутствуют не только приложения для работы с офисными документами (текстами, электронными таблицами и презентациями), но и средства коммуникации между членами рабочих групп, инструменты организации проектной работы, построения вузовской или ссузовской социальной сети, сервер и клиент электронной почты, календарь с возможностью планирования событий. Модуль «Команда» в составе пакета «Р7-Офис» предлагает также возможности в организации видеоконференцсвязи — в частности, для проведения лекций, практических онлайн-занятий и собраний.

Отличительная черта пакета «Р7-Офис» — полная совместимость с офисными документами стандарта OOXML, что делает беспроблемным обмен документами с коллегами и товарищами по учёбе. Кроме того, продукты «Р7-Офис» можно установить на локальном сервере вуза, что сделает возможным онлайн-доступ ко всем возможностям платформы, обеспечивая необходимый уровень безопасности за счёт отказа от услуг внешних по отношению к образовательной организации сервис-провайдеров.

Многие российские учреждения высшего образования уже присоединились к работе с «Р7-Офис». В их числе Южно-уральский государственный университет, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова, Воронежский Институт МВД России, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Пермский национальный исследовательский политехнический университет и другие.