Памятник покровителю предпринимателей преподобному Серафиму Вырицкому создали в Санкт-Петербурге

3 июля в рамках празднования 280-летия основания Санкт-Петербургской епархии и дня всех Санкт-Петербургских святых состоится открытие и освящение памятника преподобному Серафиму Вырицкому. Церемонию открытия в Большом Гостином Дворе у храма преподобного Серафима Вырицкого возглавят губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов и митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Преподобный Серафим Вырицкий (1866-1949) – иеросхимонах Русской Православной Церкви, широко почитаемый в православной среде как старец, провидец и покровитель семьи и предпринимателей. Идея создания памятника была приурочена к 20-летию прославления преподобного Серафима Вырицкого (2020 г.) настоятелем храма иереем Артемием Наумовым.

Для воплощения замысла президент «Центра поддержки искусств Санкт-Петербурга» Алексей Сергиенко предложил создать макет будущего памятника, а также написать картины на жизнь святого и провести аукцион. В проекте приняли участие более 25 художников «Центра поддержки искусств Санкт-Петербурга».

По словам художника, предпринимателя в сфере искусства Алексея Сергиенко, сегодня православию необходим небесный покровитель предпринимателей.

«Идея создания памятника появилась неспроста, – комментирует арт-бизнесмен Алексей Сергиенко. – До преподобного Серафима Вырицкого в православии не было покровителя предпринимателей из святых. И сегодня как никогда актуально вспомнить про него, в то время как наша экономика начинает восстанавливаться после антиковидных мер, и когда наша страна столкнулась с санкциями».

В августе 2020 года была проведена выставка картин, архивных фотографий и икон, а также проведена презентация макета будущего памятника преподобного в музее истории Религии Санкт-Петербурга и в октябре этого же года в Рыбинском краеведческом музее на родине святого.

Предприниматель и благотворитель Павел Ковальчук софинансировал проект. Все работы по проектированию и производству памятника были выполнены членами «Центра поддержки искусств Санкт-Петербурга» – архитектором Юлией Резниченко, скульпторами Николаем Ивановым и Вадимом Сазоновым. Проект поддержал Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

ТАЙМИНГ

3 июля

10:00 — литургия в домовом храме преподобного Серафима Вырицкого в Большом Гостином Дворе.

12:30 — встреча митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия.

13:00 — освящение памятника.

13:20 — приветственные речи, вручение грамот и знаков преподобного Серафима Вырицкого.

13:30 – концертная программа.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Большой Гостиный Двор (Двор Гостинки) у храма преподобного Серафима Вырицкого.

Историческая справка:

В начале XX столетия Василий Николаевич Муравьев (так звали Серафима в миру), происходивший из крестьян, вошел в число самых богатых людей России – он был успешным коммерсантом, занимался пушниной, продавал меха не только в России, но и по всей Европе, а позднее принял монашеский постриг.

Преподобный Серафим Вырицкий (в миру Василий Николаевич Муравьев) родился 31 марта 1866 года в деревне Вахромеево Арефинской волости Рыбинского уезда Ярославской губернии. Уже 1 апреля 1866 года при крещении он был назван Василием в честь преподобного Василия Нового, исповедника.

В раннем возрасте мальчик практически самостоятельно освоил грамоту и начала математики. Первыми его книгами стали Евангелие и Псалтирь. Имея незаурядные способности, Василий Николаевич, тем не менее, не стремился к богатству и мирским почестям. Торговая деятельность была для него не способом умножить капитал, а необходимым средством для оказания помощи Церкви и ближним. Молодой предприниматель всегда старался всемерно повышать уровень знаний и эрудиции. В 1895 году он стал действительным членом Общества для распространения коммерческих знаний в России и поступил на Высшие коммерческие курсы, организованные при обществе.