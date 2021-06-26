Panasonic запустила на российский рынок беспроводную систему для презентаций PressIT

Москва, Россия — Корпорация Panasonic начала продажи на российском рынке нового решения для визуализации и представления данных – беспроводной системы для презентаций Panasonic PressIT. Система стала одним из ключевых продуктов Panasonic на международной выставке Integrated System Europe 2021, которая проходит в июне в комбинированном онлайн-оффлайн режиме.

Panasonic PressIT обеспечивает мгновенный вывод контента на общий дисплей или проектор одним нажатием кнопки и позволяет с легкостью демонстрировать презентации, чертежи, видео, графику в разрешении 4К с ноутбука, планшета или даже смартфона. Решение может использоваться везде, где необходимо быстро вывести данные на экран – без установки драйверов, сложных коммутаций и настроек, например, на совещаниях, конференциях, в образовательных учреждениях и т.п.

Максимально возможное расстояние между устройствами PressIT достигает 30 м, что позволяет использовать беспроводную систему в больших рабочих пространствах формата open space, конференц-залах и поточных аудиториях университетов. Благодаря ей докладчики и участники презентаций могут соблюдать безопасную дистанцию – это особенно важно в условиях пандемии COVID-19. Все передатчики изготавливаются с антибактериальным покрытием, что препятствует распространению инфекций.

При использовании PressIT в мероприятиях с большим количеством участников (например, конференции, учебные аудитории) возможно подключение до 32 передатчиков. Чтобы показ не прервался случайным/ намеренным подключением другого участника, в устройстве предусмотрен режим блокировки. Для его включения нужно нажать на главную кнопку и удерживать ее до появления синей подсветки на индикаторе. Система поддерживает работу и с интерактивными устройствами. Все заметки, сделанные на интерактивном дисплее, отражаются на устройствах участников. В мультиэкранном режиме система позволяет одновременно выводить на показ экраны четырех устройств.

Важным преимуществом PressIT перед другими системами беспроводной передачи данных может считаться минимальная задержка на принимающей стороне при показе видеоконтента. Используя аппаратное обеспечение для кодирования и декодирования видео, разработчики смогли добиться передачи видео высокой четкости 1080/60p и 2160/30p без задержек. А также поддерживать Full HD и при показе экранов 4 устройств.

PressIT характеризуется высокой степенью защиты данных и эффективна для закрытых форматов, где демонстрируются конфиденциальные материалы, и необходимо соблюдать меры по предотвращению утечки или перехвата информации. Такая защита гарантирована за счет используемых технологий подключения:

Передатчик : для подключения не требуется установка/запуск программного обеспечения, USB используется только для питания.

: для подключения не требуется установка/запуск программного обеспечения, USB используется только для питания. Важные обновления на приемник загружаются из интернета автоматически.

Подключение (TX – RX): не нужно отдельно подключаться к сети. Сопряжение устройств с технологией защиты беспроводной сети WPA2 исключает перекрестную передачу сигнала между переговорными комнатами.

В базовый комплект беспроводной системы для презентаций TY-WPS1 входят:

два передатчика TY-WPB1 с портами HDMI/USB-A (female)/USB-A (male);

приемник TY-WPR10 с портами HDMI/USB-A (female)/RJ45 (LAN);

защитный кейс для хранения и транспортировки передатчиков.

Для форматов с большим количеством участников предусмотрен комплект передатчиков с разными портами подключения TY-WPBC1 (USB-A/USB-C) или TY-WPR10 (HDMI/USB-A/RJ45 (LAN) на случай использования не только ноутбуков, но и мобильных устройств. Для передачи контента с мобильных устройств на Android на них необходимо установить специальное приложение Panasonic. А при работе со iPhone потребуется AV адаптер Apple.

При постоянном использовании PressIT в переговорной комнате оптимально дополнить систему приемником TY-SB01WP в форм-факторе SDM-модуля для установки непосредственно в дисплеи с поддержкой SDM®, например, в профессиональные дисплеи Panasonic SQ1 и BQ1 и другие. Это ускорит запуск системы. Дополнительно можно заказать передатчик TY-WPBC1 с портами USB-A(female)/USB-C(male), приемник TY-SB01WP, выполненный в форм-факторе SDM-модуля для установки в профессиональные дисплеи SQ1 и BQ1, и другие.

Получить дополнительную информацию о решении Panasonic PressIT можно на сайте Panasonic Business — решения для бизнеса.

О Panasonic

Корпорация Panasonic – ведущий мировой разработчик инновационных технологий и решений для потребительской электроники, жилищного строительства, автомобильной промышленности и различных направлений бизнеса. Корпорация, отметившая в 2018 г. свой 100-летний юбилей, сегодня представлена 528 подразделениями и 72 дочерними компаниями во всех регионах мира. Консолидированный объем продаж Panasonic в 2019 году (окончился 31 марта 2020 г.) составил 61,9 млрд евро (7,49 трлн иен). Корпорация стремится к созданию новых ценностей, объединяя инновации из различных направлений своего бизнеса, и использует собственные технологии для улучшения жизни людей и общества в целом. Более подробная информация о Panasonic доступна на сайтах http://www.panasonic.com/global и www.panasonic.com/ru.