ПАО «Симпреал»: Среди дизайнерских трендов лидирует крупноформатная плитка

Экономика
12 ноября 2024

В Болонье прошла международная выставка керамической плитки и сантехнического оборудования Cersaie – 2024. Итоги мероприятия подвели эксперты компании «Симпреал», являющейся одним из крупнейших отечественных производителей каолинитового сырья.

Специалисты ПАО «Симпреал» говорят, что крупноформатная плитка остается лидером среди дизайнерских трендов.

Кроме того, популярным направлением остаются выразительные текстурированные поверхности в разном прочтении. В ходе выставке были представлены коллекции плитки и керамогранита с рельефными полосами, некоторые производители использовали рельеф для переосмысления популярных природных мотивов. 

Что касается домашних интерьеров, то здесь доминируют флористические мотивы. Данный тренд переплетен с модой на рельефность и широкий формат.

Новым трендом на выставке стали бриз-блоки или перегородки из керамических элементов.

Важным направлением на выставке стала тема экологичности и устойчивого развития.

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