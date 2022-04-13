Папа Франциск в Ватикане ответил на вопросы исполнительного продюсера фильма With This Light

В Ватикане прошел показ фильма With This Light, снятый Николь Бернарди-Рейс (Nicole Bernardi-Reis) и Лаурой Бермудес (Laura Bermúdez), для высокопоставленных и приглашенных гостей, а также была проведена презентация ленты для Папы Франциска. Джессика Саровиц встретилась с Его Святейшеством для обсуждения важного наследия главного героя этого документального фильма компании Miraflores Films — сестры Марии Росы Легголь (María Rosa Leggol).

Основное внимание в ходе обсуждения было уделено деятельности сестры Марии Росы Ллеголь, которая 70 лет своей жизни пробыла францисканской монахиней и за это время помогла более 87 000 гондурасских детей вырваться из нищеты и спастись от жестокого обращения. Они также обсудили важность того, чтобы ее история и влияние были известны за пределами Гондураса.

В числе гостей, приглашенных на закрытый показ в Августинианском институте патристики, были представители международных и местных СМИ, члены религиозных орденов и послы в Ватикане из Гондураса, Панамы, Мексики, Кубы, Сальвадора и Бразилии, Генеральный секретарь итальянского Верховного кассационного суда, а также другие высокопоставленные лица.

От имени кинематографической команды исполнительный продюсер Джессика Саровиц заявила следующее: «Возможность организовать ранний показ With This Light для аудитории, в числе которой был понтифик, стала для нас большой честью. Один человек может вдохновлять и просвещать других, как это делала сестра Мария Роса для столь многих людей в гондурасском обществе, и мы признательны за возможность поделиться ее историей с широкой аудиторией». Показ был организован при поддержке испанской редакции официальной газеты Ватикана L’Osservatore Romano и посольства Гондураса в Ватикане.