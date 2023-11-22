PARAGON: THE OVERPRIME будет во втором закрытом бета-тесте PlayStation 5 с новыми героями

Netmarble, ведущий разработчик и издатель высококачественных видеоигр, объявил о втором закрытом бета-тесте для PARAGON: THE OVERPRIME на PlayStation 5. Закрытый бета-тест будет проходить с 15 декабря по 8 января, 14:00 (UTC+9), 2024 г. в США и Европе. Игроки могут забронировать место и предварительно зарегистрироваться на сайте PARAGON. Коды доступа будут предоставляться участникам, начиная с 14 декабря.

Во время первого закрытого бета-тестирования более 15 000 игроков участвовали в 60 262 матчах в общей сложности 164 000 часов (эквивалентно 1,9 года) игрового времени.

В этом новом закрытом бета-тестировании будет добавлено три новых героя из версии для ПК, в том числе Моригеш, Инь и Марти, из южнокорейской группы виртуальных девочек MAVE: от Metaverse Entertainment. MAVE состоит из четырех виртуальных участников (SIU:, ZENA:, TYRA: и MARTY:), созданных благодаря сочетанию 3D-рендеринга и технологии сканирования.

Основываясь на отзывах игроков, в предстоящее закрытое бета-тестирование был внесен ряд изменений, в том числе альтернативная раскладка D-pad для более гибкого управления, функция автоматической покупки для игровых элементов, а также улучшения системы навигации Dual Sense для общего удобства игроков.

PARAGON: THE OVERPRIME — это командный MOBA-шутер, в который любой может играть бесплатно на ПК и который скоро будет доступен для PlayStation 5! Игроки играют 5 на 5, взаимодействуя с сокомандниками, чтобы победить на поле боя Прайма. Игра совмещает стратегические действия и быстрые битвы между двумя командами с целью уничтожения территорий оппонента. Игроки могут выбирать из множества сильных героев, используя их уникальные навыки — Воин, Поддержка, Рейнджер, Заклинатель, Танк и Убийца. Игра будет полностью кроссплатформенной между платформами ПК и PS5, чтобы всегда были игроки, с которыми можно объединиться, и чтобы эти игроки всегда были готовы подключиться к игре с друзьями, независимо от платформы.