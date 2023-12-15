PARAGON: THE OVERPRIME — второе закрытое бета-тестирование на PlayStation 5

Netmarble, ведущий разработчик и издатель высококачественных видеоигр, объявил о старте второго закрытого бета-тестирования (ЗБТ) для PARAGON: THE OVERPRIME на PlayStation 5. ЗБТ стартует сегодня и продлится до 8 января в США, Европе и России. Заинтересованные игроки могут зарегистрироваться на веб-сайте PARAGON: THE OVERPRIME для доступа к игре.

В новом ЗБТ будет добавлено три новых героя из версии для ПК, в том числе Моригеш, Инь и МАРТИ. Кроме того, на основе отзывов игроков, в предстоящее ЗБТ был внесен ряд изменений, в том числе альтернативная раскладка D-pad для более гибкого управления, функция автоматической покупки внутриигровых предметов, а также различные улучшения пользовательского интерфейса и перемещений камеры для удобства игроков.

Присоединившись к этому закрытому бета-тестированию, игроки получат в награду специальный «красноносый» (Red Nosed) зимний скин для Грукса, который будет перенесен в живую игру, специальные эмотиконы, а также 100 монет. На второй неделе ЗБТ участникам будут вручены пять скинов зимнего сезона 2022 года. К Новому Году также запланированы дополнительные призы.

В честь годовщины выхода игры в раннем доступе каждый игрок, включая игроков на ПК, получит специальный «красноносый» (Red Nosed) зимний скин для Грукса. В преддверии праздников карта Agnis of Light будет переоформлена в зимнем стиле, а также будут добавлены пять праздничных скинов.

PARAGON: THE OVERPRIME — это командный MOBA-шутер, от третьего лица, в который можно играть бесплатно на ПК и который скоро будет доступен для PlayStation 5! Игроки играют в формате 5 на 5, взаимодействуя с членами команды, чтобы победить на поле боя Прайма. Игра совмещает стратегические действия и молниеносные схватки между двумя командами с целью уничтожения территорий противника. Игроки могут выбирать из множества сильных героев, используя их уникальные навыки — Воин, Поддержка, Рейнджер, Заклинатель, Танк и Убийца.