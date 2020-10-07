Парашютные системы Технодинамики были задействованы на открытии первой парашютной школы ЦСКА

В Самаре состоялось торжественное открытие первой парашютной школы ЦСКА. Одним из основных поставщиков парашютной техники для спортивной организации стало Ивановское АО «Полет» холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех, продукция которого пользуется популярностью среди парашютистов разного уровня подготовки по всей России.

Спортсмены-парашютисты и военнослужащие продемонстрировали свои навыки в День открытия первой парашютной школы при Самарском филиале Центрального спортивного клуба армии. Не без участия парашютных систем АО «Полет» спортсмены показали мастер-класс по десантированию из вертолетов Ми-8 с высоты до 1,5 тыс. метров, выполнили в небе элементы купольной парашютной акробатики и приземлились с флагами Российской Федерации, Вооруженных Сил и ЦСКА.

Занятия в школе начались 1 октября, к ним допускаются юноши и девушки от 14 до 16 лет, не имеющие ограничений по здоровью. Для тренировок используются парашюты АО «Полет» — Мальва и Д1-5У. Стоит отметить, что парашютная система «Мальва» – собственная разработка предприятия Технодинамики, предназначенная для прыжков на точность приземления. «Мальва» выпускается серийно и по индивидуальным заказам с учетом пожеланий клиентов. Полный комплект системы включает следующие блоки: основной парашют, запасной парашют, ранец, укладочные и запасные части.

«Вооруженные Силы, в частности Военно-воздушные силы способствуют развитию парашютного спорта в России. В этом году в Самаре сформирована штатная спортивная команда ЦСКА, спортивным резервом для которой стали молодые атлеты, прошедшие обучение в спортшколе, — комментирует генеральный директор холдинга «Технодинамика», куратор Ульяновского и Пензенского региональных отделений Союза машиностроителей России, член бюро Лиги содействия оборонным предприятиям Игорь Насенков. – Мы с удовольствием оказываем содействие подобного рода деятельности. Ведь Технодинамика специализируется на производстве не только военной продукции, но и выпускает широкий спектр гражданской продукции людского назначения».

АО «Полет» Ивановский парашютный завод входит в состав холдинга «Технодинамика» Государственной корпорации «Ростех» в качестве одного из самых крупных специализированных российских предприятий, занимающихся проектированием, разработкой и серийным производством парашютной техники людского назначения. Завод располагает мощной производственной и экспериментальной базой, современными технологическими процессами и высокопроизводительным оборудованием, обеспечивающим качество и надежность выпускаемой продукции.

Холдинг «Технодинамика» специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг производит детали и агрегаты для таких отраслей промышленности как нефтяная и газовая, автомобилестроение, транспорт, энергетика. «Технодинамика» включает в себя 35 предприятий, расположенных по всей стране – в Москве, Московской области, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Архангельской области и других регионах России. Холдинг входит в состав Госкорпорации Ростех.

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.