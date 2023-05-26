Парк SeaWorld Yas Island, Abu Dhabi открылся зрелищным мероприятием с участием звезд

SeaWorld Yas Island, Abu Dhabi, первый морской тематический парк региона, открыл свои двери для посетителей. Парк предлагает незабываемые впечатления и захватывающие приключения для посетителей всех возрастов. В ходе торжеств в честь открытия с участием огромного числа звезд 22 мая состоялись незабываемые выступления эмиратской суперзвезды Хуссейна аль-Джасми, шотландской исполнительницы Red и сенсационного оркестра из 120 музыкантов. На завораживающей церемонии открытия морского тематического парка следующего поколения было проведено захватывающее иммерсивное звуковое и световое шоу, которое поразило собравшихся гостей. На престижном мероприятии присутствовали сотни специальных гостей и знаменитостей. Новый тематический парк на острове Яс, SeaWorld Abu Dhabi, был построен компанией Miral, ведущим застройщиком туристических и развлекательных объектов, в сотрудничестве с SeaWorld® Parks & Entertainment, ведущей компанией в сфере строительства познавательных тематических парков и развлекательных объектов, которая также входит в число важнейших зоологических организаций мира.

В начале мероприятия, проводившегося в зоне парка «Единый океан», состоялся дебютный специальный показ шоу SeaWorld Abu Dhabi’s One Epic Ocean. Это иммерсивное мультимедийное шоу с передовым объемным звучанием перенесло чудеса океана на потрясающий экран с обзором 360 градусов высотой 15 метров и шириной 218 метров. Затем перед гостями предстала группа молодых энтузиастов морских исследований, которые активировали завораживающий звуковой и световой дисплей с вихрем, осветившим глобус «Единого океана» Этот момент, символизирующий связь между океаном и человеком, ознаменовал собой официальное открытие парка SeaWorld Abu Dhabi, став украшением грандиозных торжеств. После этого посетители насладились выступлениями оркестра и певицы Red, а кульминацией мероприятия стало исполнение Хуссейном аль-Джасми специальной песни, посвященной SeaWorld Abu Dhabi. В потрясающем финале через сцену пролетели серебряные трехмерные фигуры морских животных, пригласившие гостей впервые заглянуть в новый парк.

Председатель Miral Его Превосходительство Мухаммед Халифа аль-Мубарак (Mohamed Khalifa Al Mubarak) заявил: «Сегодняшний день знаменует важную веху для Абу-Даби — мы открываем SeaWorld Yas Island, Abu Dhabi, знаковый развлекательный объект, равных которому нет ни в регионе, ни во всем мире. SeaWorld Abu Dhabi — это тематический парк следующего поколения, пополнивший список достопримечательностей мирового уровня на острове Яс, что позволяет ему укрепиться в статусе ведущего направления для путешественников во всем мире и тем самым вносит вклад в развитие туристической отрасли Абу-Даби. Этот парк также будет играть ключевую роль в повышении осведомленности о проблемах экологии и защите морской флоры и фауны в Абу-Даби, ОАЭ и во всем регионе, непременно побуждая посетителей заботиться и защищать наши ценные моря не один год. Вместе с нашим партнером SeaWorld Parks & Entertainment мы с радостью раздвигаем границы науки и охраны природы для создания поистине непревзойденного центра знаний, демонстрируя тем самым наше твердое намерение поддерживать максимально высокие стандарты в области ухода за животными и защиты их прав. Нам не терпится показать гостям со всего мира красоту и магию океана в этом уникальном парке».

Пятиэтажный центр площадью 183 тысячи м² рассказывает завораживающую историю Единого океана, приглашая посетителей отправиться в познавательное путешествие с эффектом присутствия по восьми зонам парка, в ходе которого познавательная составляющая будет органично сочетаться с развлечениями. Парк SeaWorld Abu Dhabi предлагает уникальные возможности для семейного досуга, подходящие для посетителей любого возраста, включая близкие встречи с животными и презентации. Гостей парка также ждут увлекательные развлечения, захватывающие аттракционы и первоклассные рестораны с магазинами.

Председатель SeaWorld Parks & Entertainment Скотт Росс (Scott Ross) отметил: «Будучи первым парком SeaWorld за пределами Соединенных Штатов, SeaWorld Abu Dhabi знаменует собой важную главу в истории SeaWorld Parks & Entertainment. Для нас — огромная честь отпраздновать это долгожданное открытие вместе с нашими партнерами из Miral. Замечательный парк SeaWorld Abu Dhabi Marine Life Theme Park стал плодом многолетнего сотрудничества и инноваций, вобрав в себя почти 60 лет опыта SeaWorld и приверженность охране морской среды вместе с беспрецедентным опытом Miral как ведущего застройщика объектов мирового класса. Вместе мы создали ультрасовременный морской тематический парк, которому до сих пор не было равных в мире и который стал воплощением видения парков SeaWorld следующего поколения. Мы не сомневаемся, что гости будут поражены всем тем, что может предложить SeaWorld Abu Dhabi, и с искренней гордостью вносим свой вклад в то, чтобы побудить их оставаться верными делу охраны морской среды на многие годы».

Каждая зона парка SeaWorld Abu Dhabi посвящена отдельной теме и искусно спроектирована. Посетители перемещаются по различным морским средам обитания, которые можно найти в разных уголках мира. Зона «Единый океан», рассказывающая посетителям историю Единого океана с помощью иммерсивных мультимедийных средств, это сердце парка. В этой зоне также расположился центр по уходу за животными, и из него можно попасть в остальные зоны парка. В зоне «Океан Абу-Даби» посетители смогут поближе познакомиться с животными, обитающими у берегов Персидского залива. В зоне «Скалистый берег» в закрытой бухте, вдохновленной природой Тихоокеанского Северо-запада США, гости смогут увидеть морских львов и тюленей. В зоне «Тропический океан» гости увидят залитый солнцем красочный тропический лес и красивейшую голубую лагуну с дельфинами, фламинго, рыбами и птицами. Посетители с детьми смогут от души повеселиться в зоне «Микроокеан», где они погрузятся в микроскопический мир планктона, обнаружив, что совсем небольшие существа могут играть в природе очень важную роль. В зоне «Бескрайний океан» посетители смогут полюбоваться самым большим в мире многовидовым аквариумом, который стал домом для более чем 68 000 морских животных и вмещает 25 миллионов литров воды. В зонах «Арктика» и «Антарктида» в пределах Полярного океана гости смогут увидеть ледяные пейзажи и познакомиться с уникальными средами обитания полярных видов животных.

Посетителям SeaWorld Abu Dhabi будет предложено выбрать 10 близких встреч из 100 вариантов встреч с животными и презентаций. Они смогут узнать об уникальных характеристиках и поведении очаровательных морских животных, в том числе дельфинов, акул и морских черепах.

В парке также представлено более 15 интерактивных аттракционов, прокатившись на которых посетители совершат уникальное познавательное путешествие по морским глубинам. Любители острых впечатлений могут прокатиться на аттракционе Manta Coaster в зоне «Тропический океан» или погрузиться в Hypersphere 360o в зоне «Арктика» Полярного океана. В зоне «Микроокеан» можно найти несколько семейных аттракционов — в морском тематическом парке SeaWorld Abu Dhabi есть развлечения для гостей любого возраста.

Развлекательная программа SeaWorld Abu Dhabi никогда не кончается. На протяжении всего дня проводится более 20 встреч с живыми персонажами и представлений. В перерывах гости могут подкрепиться в любое время дня, выбрав среди более чем 18 различных кафе и ресторанов, начиная с закусочных и заканчивая заведениями изысканной кухни. К услугам любителей шопинга в парке SeaWorld Abu Dhabi открыто 13 магазинов, где посетители смогут приобрести уникальные сувениры, подарки и фирменные товары парка, которые будут напоминать им о визите.

Недавно парк SeaWorld Abu Dhabi объявил о получении сертификата Global Humane, международного бренда American Humane и крупнейшего в мире сертифицирующего органа в сфере защиты прав животных. Парк SeaWorld Abu Dhabi получил этот сертификат первым среди заведений в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

SeaWorld Abu Dhabi пополнил отмеченный наградами портфель тематических парков и аттракционов острова Яс, в котором уже числятся Warner Bros. World™ Abu Dhabi, Ferrari World Abu Dhabi, Yas Waterworld и CLYMB™ Abu Dhabi. На острове Яс, входящем в число самых быстрорастущих центров отдыха и досуга в мире, можно найти некоторые из самых культовых развлекательных центров и достопримечательностей Абу-Даби.