Park Street Imports заключила сделку стоимостью 100 млн долларов с King Henri Christophe Spirits LLC

Ведущая компания США в сфере дистрибуции алкоголя Park Street Imports заключила партнерское соглашение стоимостью 100 млн долларов США с компанией King Henri Christophe Spirits LLC. Эта сделка знаменует собой важную веху для бренда, принадлежащего Эммануэлю Фрицу Паре (Emmanuel Fritz Paret) и доктору Рудольфу Моизу (Rudolph Moise), которые создали King Henri Christophe, первоклассный виски, в основе которого лежит гаитянское наследие и инновации. Стоимость сделки обусловлена лицензиями Park Street на импорт и дистрибуцию, которые позволят компании King Henri Christophe Spirits масштабировать свое производство и выйти на конкурентный американский рынок крепких спиртных напитков.

Благодаря обширной сети импорта компании Park Street, компания King Henri Christophe Spirits теперь сможет импортировать большие объемы своего гаитянского спирта — производимого на спиртзаводах компании в окрестностях исторической Цитадели Лаферьер — непосредственно в США. Этот доступ позволит ежемесячно производить до 50 000 ящиков гаитянского спирта и выдержанного купажированного американского виски, обеспечивая поставки для розничных продавцов, баров и ценителей виски по всей стране.

Виски King Henri Christophe — это смесь гаитянских традиций и американского мастерства. Путь начинался на Гаити, где Паре и Мойз возродили мелкие сельские винокурни в окрестностях исторической Цитадели Лаферьер, некогда оплота короля Гаити Анри Кристофа. Опираясь на местный опыт, базовый спирт производится из чистого сока сахарного тростника и карамели, ключевых ингредиентов традиционного гаитянского спирта, известного под названием Клерен (Kleren). Затем эта основа отправляется в США, где она искусно смешивается с некоторыми лучшими американскими сортами виски 6-летней и 12-летней выдержки. Результатом является крепкий спиртной напиток премиум-класса.

К очарованию бренда добавляются слухи об экстраординарном резервном купаже. Согласно сообщениям, бочки, обнаруженные в Цитадели Лаферьер, содержат спирт 200-летней выдержки, который, как полагают, был приготовлен для самого короля Анри Кристофа. В случае подтверждения этот исторический купаж, получивший название «King Henri Christophe, House of Clicquot Reserve», станет беспрецедентной редкостью в мире утонченных крепких спиртных напитков.

Личная история Эммануэля Фрица Паре добавляет глубины и исключительности истории бренда. Его родословная, как потомка знаменитой семьи Клико, восходит к его прабабушке Мари Клико (Marie Clicquot), которая родилась в 1910 году и была внучкой в третьем поколении Филиппа Клико (Philippe Clicquot), который основал культовый дом Champagne Veuve Clicquot в 1672 году.