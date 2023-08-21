Парки Москвы подготовили программу ко Дню Государственного флага России

В саду «Эрмитаж» дети смогут сделать кораблики для мини-регаты, а в парке «Дубки» — сплести браслеты в цветах триколора.

22 августа городские парки приглашают принять участие в патриотической и познавательной программе в честь Дня Государственного флага России.

«На 19 площадках пройдут спектакли, концерты, творческие занятия и другие программы. Например, на мастер-классе в парке “Дубки” участники сделают своими руками сувенир на память. А в саду имени Баумана для всех желающих проведут лекцию по истории российской геральдики», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

В саду «Эрмитаж» с 14:00 до 16:00 детям покажут постановку, посвященную истории возникновения триколора, и проведут мастер-класс по созданию корабликов. Их прочность и скорость можно будет испытать во время импровизированной мини-регаты.

В саду имени Н.Э. Баумана, на сцене «Ракушка», в 20:30 состоится лекция «Как читать флаги и гербы». На ней расскажут об особенностях гербов и флагов разных стран, включая Россию. Для участия нужно зарегистрироваться.

На центральной площади парка «Дубки» с 12:00 до 14:00 покажут танцевальные номера и проведут творческие занятия, на которых научат плести браслеты в цветах триколора. Каждому гостю предложат повязать на одежду бело-сине-красную ленточку. Такие памятные украшения будут раздавать и в других парках, например в парках Дружбы и «Северное Тушино», зонах отдыха «Левобережье» и «Покровский берег».

Концерты московских коллективов пройдут в Гончаровском и Таганском парках, в ландшафтном парке «Митино», парках «Кузьминки» и «Ангарские пруды». Послушать и спеть патриотические песни можно будет с 15:00 до 19:00 на главной сцене парка «Красная Пресня». Кроме того, здесь прочтут стихотворения.

Для посетителей парка «Фили» в 16:00 выступит Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии Российской Федерации. Музыканты исполнят попурри из композиций о Москве, марши, вальсы и русские народные песни.