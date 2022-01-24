Парламент Кубани обсудил реализацию молодежных инициатив

Поддержка и реализация на практике молодежных инициатив, тесная и конструктивная работа с подрастающим поколением – все это является неотъемлемой частью не только региональной, но и государственной политики. С таким заявлением в понедельник, 24 января выступил Юрий Бурлачко, председатель Заксобрания Кубани.

«Все темы, которые так либо иначе связаны с воспитанием молодежи в Краснодарском крае, представляют собой первостепенно важные вопросы. Даже если не учитывать перепись населения в прошлом году, доля молодежи в общей доле региональных жителей составляет 26%. В количественном выражении это более полутора миллионов кубанцев. Задача муниципальных и региональных властей – обеспечение достойных условий для самореализации молодых людей в нашем крае», – отметил Юрий Бурлачко.

По его словам, на сегодняшний день, в данном направлении в регионе предпринимаются немалые усилия. Так, с целью реализации молодежных инициатив властями организуются всевозможные форумы, практические занятия, конкурсы и тренинги. Немаловажно, молодые авторы социальных проектов могут рассчитывать на серьезную федеральную помощь в виде грантов. По итогам прошлого года на Кубани было представлено порядка 500 перспективных проектов, претендующих на получение грантов. 47 программ смогли выиграть конкурс и получить необходимое финансирование.

Не менее важно и кадровое обеспечение сегмента молодежной политики, подчеркнул Юрий Бурлачко. В этих целях с ведущими вузами края достигнута договоренность, чтобы будущие специалисты молодежной сферы получали возможность практической подготовки именно в тех муниципалитетах, откуда они приехали для обучения в вузе.

Источник фото: kubantv.ru