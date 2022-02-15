Парламент Кубани оценил деятельность краевого Минспорта

Практику обсуждения деятельности региональных министерств и ведомств депутаты Заксобрания Краснодарского края основали еще в 2021 году. Пилотным для обсуждения выступило тогда Министерство труда и социального развития. В этот раз депутаты федерального субъекта рассмотрели эффективность работы властей в сфере спорта и физкультуры.

Ранее на необходимость развития массового и детско-юношеского спорта, формирования спортивного резерва, а также наращивания возможностей на местах в строительстве спортивной инфраструктуры указал президент РФ Владимир Путин.

«По итогам прошедшего года мы приняли Стратегию развития спорта и физкультуры на Кубани на ближайшие восемь лет. Данная программа охватила все обозначенные ранее главой государства моменты. Вместе с тем, не позднее лета 2022 года мы должны подготовить дополнительно программу развития детско-юношеского спорта, поскольку подобная концепция на федеральном уровне уже согласована. Цель данной инициативы – скорейшее формирование разветвленной сети спортцентров раннего физического развития, а также открытие дополнительных лиг и спортивных клубов в муниципалитетах нашего региона. Для достижения этой цели, несомненно, Краснодарский край обладает всеми необходимыми ресурсами», – заявил Юрий Бурлачко, председатель Заксобрания Кубани.

Со своей стороны, министр физкультуры и спорта края Серафим Тимченко сообщил, что до конца текущего года запланировано строительство в субъекте 16 спортивных площадок, 10 многофункциональных спорткомплексов и 10 залов для проведения занятий по единоборствам. Кроме того, благодаря федеральной поддержке, до конца года на Кубани власти построят две «умные» спортивные площадки.

Обсуждая вопросы переноса сроков строительства некоторых спортивных объектов из-за вспышки Covid-19, министр сказал, что отставание от запланированного графика – незначительное.

Источник фото: kubantv.ru