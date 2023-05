Партнерские программы компании Vantage получили высокие оценки

Мультиактивная брокерская компания Vantage сообщила о том, что ее партнерские программы получили признание в LATAM (Латинская Америка), MENA (регион, объединяющий страны Ближнего Востока и Северной Африки) и по всему миру.

Партнерские программы компании Vantage были отмечены премиями Best Introducing Broker Program MENA 2023 и Best Affiliate Program LATAM 2023, учрежденными международным бизнес изданием International Business Magazine Awards 2023. Во всем мире Vantage была удостоена наград Best Forex Affiliate Program, Global 2023 и Best Affiliate Program, Global 2023 по версии журнала Global Brands Magazine.

За годы своего существования компания Vantage создала процветающее партнерское сообщество, насчитывающее более 20 000 активных филиалов и представляющих брокеров (IBs) по всему миру, а также самую щедрую и гибкую систему скидок в отрасли. Ее партнерские платформы – портал CellXpert и Next-Gen IB – предоставляют собой комплексные образовательные и маркетинговые ресурсы, позволяющие филиалам и IBs развивать свою сеть, оказывая клиентам необходимую поддержку.

В прошлом году компания Vantage успешно организовала товарищеский чемпионат мира по футболу Affiliate World Cup 2022 – международные партнерские соревнования, целью которых было вознаграждение филиалов и IBs за их вклад и поддержку.

Нино Ронг (Nino Rong), управляющий филиалом Vantage LATAM, заявляет: «Компания Vantage стремится предложить лучшую структуру и реферальрую программу, отвечающую местным требованиям, с тем, чтобы ее новые и существующие партнеры могли создавать устойчивую экосистему и монетизировать свои усилия по вовлечению и распространению информации».

Надин Аззам (Nadine Azzam), глава Vantage MENA, добавляет: «Мы гордимся тем, что получили признание International Business Magazine Awards 2023 и хотели бы поблагодарить наших ценных партнеров – один из основных ключей к успеху нашего бизнеса – за их неизменную поддержку».

Руководитель отдела по стратегическим и торговым вопросам компании Vantage Марк Деспальер (Marc Despallieres), отмечает: «Наш рост на протяжении многих лет был гарантирован успехом наших филиалов и представляющих брокеров в рамках Vantage Partners. Даже по мере расширения нашего розничного бизнеса, мы по-прежнему твердо намерены предоставлять нашим филиалам и представляющим брокерам лучшие ресурсы и поддержку для создания их бизнеса на долгие годы вперед».