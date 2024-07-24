TWSE стала первой биржей, получившей сертификат углеродной нейтральности ISO 14068-1

Тайваньская фондовая биржа (Taiwan Stock Exchange) (TWSE) объявила, что она стала первой в мире биржей, получившей сертификат углеродной нейтральности ISO 14068-1:2023, выданный British Standards Institution (BSI) после прохождения тщательной оценки и аудита. Это достижение свидетельствует не только о прогрессе TWSE в области охраны окружающей среды и устойчивого развития, но и подчеркивает ее лидирующую роль в глобальных инициативах в области устойчивого развития.

Гарольд Прадал (Harold Pradal), президент Службы экспертной оценки и член исполнительного комитета BSI Group, лично вручил сертификат Шерману Лину (Sherman Lin), председателю и генеральному директору TWSE, во время своего визита на Тайвань. Группа BSI высоко ценит усилия и достижения TWSE в продвижении устойчивого развития, придерживаясь при этом самых высоких международных стандартов.

Sherman Lin, Chairman & CEO of the TWSE, presents a commemorative gift to Harold Pradal, President of Assurance Services and Executive Committee Member of BSI Group.

TWSE уже давно придерживается практик устойчивого развития, постоянно создавая систему управления устойчивым развитием и улучшая свой операционный механизм и его качество по экологическим, социальным и управленческим аспектам. В начале 2023 года TWSE отреагировала на поставленную Тайванем трансформационную цель достижения нулевых выбросов к 2050 году, разработав дорожную карту углеродной нейтральности. Консультируясь с Ernst & Young и сверяясь с инициативой Science Based Target (SBTi), TWSE поставила краткосрочную цель сократить выбросы парниковых газов на 37,8 % по сравнению с базовым уровнем 2022 года до 2030 года в соответствии с ограничением глобального повышения температуры до 1,5 ° C. Конечная цель – нулевые выбросы к 2050 году.

В период с 2022 по 2040 год TWSE планирует сократить выбросы за счет мер по энергосбережению, замены оборудования и достижения целей в области возобновляемых источников энергии. Любые оставшиеся выбросы парниковых газов будут компенсированы с использованием углеродных кредитов для достижения ежегодной углеродной нейтральности. С 2040 по 2050 год TWSE будет продолжать компенсировать остаточные выбросы, демонстрируя непоколебимую приверженность своей цели по нулевым выбросам.

Taiwan Stock Exchange has become the first exchange in the Asia-Pacific region to receive the ISO 14068-1 carbon neutrality verification issued by BSI. From left to right: Peter Pu, Managing Director of BSI NE Asia Region, Harold Pradal, President of Assurance Services and Executive Committee Member of BSI Group, Sherman Lin, Chairman & CEO of the TWSE, Hsiu-Sheng Tsai, Senior Vice President of Administration Department of the TWSE, and Joshua Tien, CEO of Taiwan Carbon Solution Exchange (TCX).

Стремясь стать эталоном для тайваньских компаний, TWSE играет жизненно важную роль в соблюдении государственной политики и международных стандартов. Помимо сертификации углеродной нейтральности, TWSE подает пример, способствуя устойчивому развитию среди зарегистрированных на бирже компаний на Тайване. Вместе с компаниями она стремится достичь глобальной цели нулевого уровня выбросов, создавая процветающее и плодотворное устойчивое будущее.