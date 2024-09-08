Патентная разведка как эффективный инструмент для развития новых технологий в России

После ухода с российского рынка ряда иностранных компаний бизнес начал активно искать варианты замещения технологий, в том числе путем реинжиниринга. Такой метод подразумевает внедрение на предприятиях принципиально новых бизнес-процессов, ориентированных на создание и использование технологических инноваций. Как следствие, отечественные компании стали чаще коммерциализировать нематериальные активы, вкладывая крупные суммы в разработку собственных продуктов. По оценке Министерства экономического развития РФ, в 2023 году в России инвестиции в интеллектуальную собственность достигли 1,8 трлн рублей, что почти на четверть больше показателя 2022 года.

Возросла патентная активность российских заявителей. По итогам 2023 года она увеличилась на 8,7%, до 20,6 тыс., тем самым компенсировав снижение иностранных заявок, объем которых к концу прошлого года упал на 24% до 6,1 тысячи.

Наибольший интерес среди российских патентозаявителей вызвали отрасли, определенные правительством РФ как «приоритетные для достижения технологического суверенитета»: фармацевтика, автомобилестроение, нефтедобыча и нефтепереработка, а также медицинские и биотехнологии.

Если говорить о мировом рынке патентования, то наиболее активным как по количеству запатентованных технологий, так и по объему инвестиций в интеллектуальную собственность в мире на протяжение последних 10 лет остается Китай.

По данным Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, ежегодный объем платежей в рамках экспорта и импорта прав на ИС в 2021 году составил 378 млрд юаней (4,1 трлн рублей), а доля патентоемких отраслей в экономике в КНР достигла 12,5 %. В среднем на каждые 100 млн юаней (1,1 млрд рублей), направленных на исследования и разработки внутри страны, приходится 70 заявок на изобретения. Это почти на 20 единиц больше, чем 30 лет назад.

Директор по развитию компании «Кубит Практик» Дмитрий Гузеев объясняет всплеск патентования в Китае, в том числе устойчивыми экономическими условиями в стране, позволяющими местному бизнесу активно инвестировать в разработки. Это дает возможность тестировать технологии на потоке и «патентоваться не когда все готово, а когда проект находится на этапе идеи».

Если же рассматривать количество патентов без учета китайских заявок, то Россия входит в топ-10 самых патентующихся стран в мире наряду с США, Японией и Канадой. При этом общемировую «устойчивость» технологий Дмитрий Гузеев называет низкой.

«В 2004 году только 6 % патентов от общего поданного числа живет максимальный срок охраны. В 2005 уже 19 %, 2006 году 21 %, в 2007 – 30 % стремятся к тому, чтобы прожить максимальный срок охраны, а значит, защищают наиболее реальные технологии. К тому же наблюдается тренд сокращения количества патентов-призраков, которые появляются и сразу же перестают поддерживаться в силе. А общий рост числа заявок, который мы видим в последние четыре года, говорит о том, что процесс изобретательства идет полным ходом», — говорит эксперт.

Однако, несмотря на наличие высокого спроса на технологические решения, вызванного уходом зарубежных производителей с рынка, российский бизнес продолжает с осторожностью относиться к использованию технологий, которые еще не применялись в создании реальных продуктов на территории РФ. Такое поведение предпринимателей часто обусловлено недостатком конкретной информации о технологии: насколько эффективным и юридически безопасным может быть ее применение.

Найти ответы на эти вопросы помогает патентная разведка. Инструмент приобрел особую популярность на фоне санкций ЕС, позволившим иностранным базам патентной аналитики ограничить доступ и не продлевать лицензионные соглашения с российскими компаниями.

Разведка кейсами

Патентная разведка эффективна в поиске перспективных направлений развития различных отраслей промышленности, анализе конкурентов на предмет наличия у них технологического преимущества перед другими компаниями, а также повышения эффективности НИОКРов и минимизации времени на их разработку.

«К примеру, если производственная компания активно занимается импортозамещением, то патентная разведка, как часть более широкого понятия — технологического скаутинга, может рассматриваться как эффективное дополнение или альтернатива обратному инжинирингу», –поясняет директор по развитию компании «Кубит Практик» Дмитрий Гузеев.

Спикер добавляет, что таким образом можно легальным путем получить доступ к технологиям иностранного производителя, покинувшего российский рынок. Как показывает практика, до 90 % информации, необходимой для воспроизведения того или иного технического решения, можно получить с помощью инструментов патентной аналитики. Доля собственной разработки в этом случае будет минимальна.

Дмитрий Гузеев отмечает, что главная задача «Кубит Практик» при осуществлении технологического скаутинга, – стать одним из звеньев длинной производственной цепочки, сопровождая клиента от идеи до конечного продукта.

«Технологический скаутинг в нашей методологии не останавливается только на этапе поиска существующих решений. Мы прекрасно понимаем, что цель каждой компании – не просто получить отчёт об известных технологиях, а получить технические данные по воспроизводству продукта и довести его до внедрения. Для того чтобы это реализовать, в первую очередь необходимо справиться с огромным потоком данных, обработать их, вытащить из них те источники, в которых содержится действительно полезная информация. В зависимости от вида технологии, которую мы ищем, это могут быть устройства, принципы их сборки и материалы, для химических соединений – это способы синтеза, а также данные о свойствах, дополнительные возможности применения», – говорит эксперт.

Ведущий аналитик проектной команды «Кубит Практик» Михаил Ковтунов отмечает, что в нынешних реалиях поиск и идентификация новых технологий становится все более сложной задачей. При этом технологический скаутинг не ограничивается только поиском патента и проверкой собственных изобретений, но и затрагивает область юридических рисков.

Как пример спикер приводит недавно реализованный компанией кейс в сфере пищевого производства. У фирмы, которая занимается упаковкой, возникли проблемы с сохранением товарного вида продуктов. На выходе с производственной линии пищевые изделия выглядели хорошо, но при транспортировке и незначительных отклонениях в температуре продукт покрывался слоем льда, что могло запутать требовательного покупателя. Компания не была готова что-то разрабатывать с нуля и просила найти конкретное готовое решение проблемы — сохранить прозрачность упаковки при условии обледенения продукта.

Михаил Ковтунов уточнил, что по большому счету «КубитПрактик» предоставил компании конкретные фирмы, у которых можно заказать готовое решение для последующей интеграции в производство.

«Поскольку у клиента не было возможности построить лабораторию, чтобы протестировать все возможные идеи, при этом сохранив количество выпускаемой продукции в день, не меняя производственную линию, мы разработали несколько решений, а клиент взял наиболее ему подходящее. Выбор был сделан в пользу поставщика из Китая. И чтобы компания при поставке решения из КНР в РФ не столкнулась с какими-либо рисками, мы сделали кейс юридически абсолютно безопасным. Мотивирование рисков в скаутинге технологий — один из краеугольных камней», — рассказал эксперт «Кубит Практик» Михаил Ковтунов.

Полученные аналитические данные при использовании технологического скаутинга могут быть полезны не только на производстве.

Опыт «Кубит Пратик» показывает, что наработки востребованы и другими отделами компаний: подразделениями по маркетингу и рекламе, управлению финансами, юридической службой и топ-менеджментом.

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